◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が20日に行われ、ペアのショートプログラム（SP）に、今季グランプリ（GP）ファイナル優勝の「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登場。ヒヤリとする一幕があった。

3回転トーループやリフト技も華麗に着氷。三浦が手をつく場面もあったが、何とか耐えて場内のスタンディングオベーションを受けた。ただ、演技終了後に三浦が左肩を押さえて思わず涙をこぼした。

実はSP開始直前の6分間練習で、三浦が左肩に違和感を訴えていた模様。実績十分のりくりゅうは今大会を欠場しても代表入りは決定的な状況だが、SPは滑り切った。

キス＆クライでは木原が三浦の左肩に手を当てて心配したが、今季ベストの84.91点をマークした。

三浦は「肩が外れてしまって…。リンクサイドにトレーナーさんがいたので、入れてもらった」と大事には至らなかった様子。また「フリーまで時間がないので。フリーが終わって、すべてが終わってから病院に行きたいと思います」と強い気持ちで話した。木原は「心臓が止まるかと思った。悪化せずに良かった。安どですね」と話し、ひとまず胸をなで下ろした。

ネットでは、三浦の痛がる様子に心配する声が続々。Xで「りくちゃん肩大丈夫？」「りくちゃんの肩が心配」などの声が集まった。

ただ、中継したフジテレビの動画内で、三浦はいつものスマイルを見せ「肩はまだ不安定なので、明日は龍一くんに肩の戻し方を覚えてもらって、演技中に外れても頑張ります」と話し、木原が「できるわけねえだろ」と笑いながらツッコんでいた。