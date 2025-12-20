◇フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）

ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２０２３、２５年世界選手権金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組は８４・９１点で首位発進した。国際スケート連盟（ＩＳＵ）非公認ながら北京五輪金メダルの隋文静、韓聡組（中国）の世界歴代最高８４・４１点を上回った。

三浦が直前の６分間練習で左肩を脱臼するアクシデントに見舞われながら、滑りきった。演技後、目に涙を浮かべた三浦は「ハプニングがあったけど、それにフォーカスしすぎずに切り替えてできた。それは去年からの成長」と振り返り、木原も「動揺はあったけど、ＧＰファイナルでの脱臼の経験があったので、ケガにフォーカスせずにできることにフォーカスしようと言った」と語った。

木原は「終わった瞬間、とにかく無事に、悪化せずに終われて良かったと思った」と安堵（あんど）の表情を見せた。２１日のフリーに向けて三浦は「今の肩の状態がこれ以上悪くならないようにしたい。やってきたことを出せるように頑張りたい」と話した。