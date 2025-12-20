年賀状じまいをやめたくなる!? ファミマ「マツケン年賀状」が話題に -「誰か私に年賀状出して」「年賀状出したい」と話題
みなさん、年賀状の準備はお済みでしょうか? まだデザインも決めてない! 出そうか迷っている! という方へ。インパクト抜群な「マツケン年賀状」はいかがでしょうか?
ファミリーマートにてマツケン年賀状が好評発売中です‼️
.
きらびやかなマツケンデザイン全柄✨
新年のご挨拶にぜひどうぞ😆
.
各3枚入り/税込880円
※一部店舗では取り扱いのない場合がございます🙇♀️
(@sanki_promotionより引用)
マツケン年賀状
さすが上様! ど派手な年賀状ですね。
神々しい光を放つ金の年賀状と、キュートな一面を前面に押し出したピンクの年賀状、どちらもインパクト抜群。年賀状終いが話題となっていますが、これを見ちゃうと出したくなっちゃいますね(笑)。
SNSでは、「こ、れ、おくりたーーーーい!!」「年賀状辞めようと思ってたけどやめようかな」「もう何年も年賀状書いてないんだけど、この年賀状を出したい」「誰か私にこれで年賀状出して欲しい」「ご利益ありそうで自分用にほしい」「自分宛てに年賀状書こう。。」などなど話題に。年賀状の準備ができていない人どころか、年賀状を長らく出していない人、"年賀状じまい"をしてしまった人の心まで動かす勢いです!
出して楽しい、もらって嬉しいマツケン年賀状。煌びやかな上様パワーで、2026年を景気よくスタートしてみてはいかがでしょうか?
#松平健#マツケンファミリーマートにてマツケン年賀状が好評発売中です‼️きらびやかなマツケンデザイン全柄✨新年のご挨拶にぜひどうぞ😆各3枚入り／税込880円※一部店舗では取り扱いのない場合がございます🙇♀️ pic.twitter.com/BDLIe6OFR5- 三喜プロモーション (@sanki_promotion) December 15, 2025
ファミリーマートにてマツケン年賀状が好評発売中です‼️
.
きらびやかなマツケンデザイン全柄✨
新年のご挨拶にぜひどうぞ😆
.
各3枚入り/税込880円
※一部店舗では取り扱いのない場合がございます🙇♀️
マツケン年賀状
さすが上様! ど派手な年賀状ですね。
神々しい光を放つ金の年賀状と、キュートな一面を前面に押し出したピンクの年賀状、どちらもインパクト抜群。年賀状終いが話題となっていますが、これを見ちゃうと出したくなっちゃいますね(笑)。
SNSでは、「こ、れ、おくりたーーーーい!!」「年賀状辞めようと思ってたけどやめようかな」「もう何年も年賀状書いてないんだけど、この年賀状を出したい」「誰か私にこれで年賀状出して欲しい」「ご利益ありそうで自分用にほしい」「自分宛てに年賀状書こう。。」などなど話題に。年賀状の準備ができていない人どころか、年賀状を長らく出していない人、"年賀状じまい"をしてしまった人の心まで動かす勢いです!
出して楽しい、もらって嬉しいマツケン年賀状。煌びやかな上様パワーで、2026年を景気よくスタートしてみてはいかがでしょうか?
#松平健#マツケンファミリーマートにてマツケン年賀状が好評発売中です‼️きらびやかなマツケンデザイン全柄✨新年のご挨拶にぜひどうぞ😆各3枚入り／税込880円※一部店舗では取り扱いのない場合がございます🙇♀️ pic.twitter.com/BDLIe6OFR5- 三喜プロモーション (@sanki_promotion) December 15, 2025