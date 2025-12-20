「王様のブランチ」リポーター松元絵里花、美脚際立つ冬のオールホワイトコーデ披露「脚長い」「足元までおしゃれ」
【モデルプレス＝2025/12/20】モデルの松元絵里花が12月19日、自身のInstagramを更新。冬の街並みに映えるオールホワイトコーディネートを披露し、注目を集めている。
【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター「足元までおしゃれ」美脚際立つオールホワイトコーデ
松元は「＃オールホワイトコーデ」とハッシュタグをつけ、白のオーバーサイズジャケットに、白のトップスとボトムを合わせたコーディネートを投稿。足元には白ソックスと黒ショートブーツを合わせ、美しい脚のラインが際立つスタイリングを披露した。
この投稿には「ホワイトコーデ真似したい」「洗練されてる」「美しすぎる」「ポージングも素敵」「スタイル抜群」「足元までおしゃれ」「脚長い」といった反響が寄せられている。
松元は、2014年から雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の専属モデルを約6年務め、2016年には「三愛水着楽園イメージガール」に選ばれた。現在はTBS系「王様のブランチ」のリポーターを務めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター「足元までおしゃれ」美脚際立つオールホワイトコーデ
◆松元絵里花、美脚際立つオールホワイトコーデ披露
松元は「＃オールホワイトコーデ」とハッシュタグをつけ、白のオーバーサイズジャケットに、白のトップスとボトムを合わせたコーディネートを投稿。足元には白ソックスと黒ショートブーツを合わせ、美しい脚のラインが際立つスタイリングを披露した。
◆松元絵里花の投稿に反響
この投稿には「ホワイトコーデ真似したい」「洗練されてる」「美しすぎる」「ポージングも素敵」「スタイル抜群」「足元までおしゃれ」「脚長い」といった反響が寄せられている。
松元は、2014年から雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の専属モデルを約6年務め、2016年には「三愛水着楽園イメージガール」に選ばれた。現在はTBS系「王様のブランチ」のリポーターを務めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】