【MUSIC ON! TV（エムオン!）】NMB48 小嶋花梨 川上千尋 卒業記念&新生NMB48始動ドキュメンタリー第2弾卒業目前の川上千尋に密着！13年在籍したグループへ伝えたい想いとは？エムオン!で卒コン前夜の12/22(月)にオンエア！新体制初の新曲MV撮影の裏側にも密着！