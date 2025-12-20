AKB48メンバー、武道館ライブでのミニドレス姿に反響「美脚」「二度見した」
【モデルプレス＝2025/12/20】AKB48の平田侑希が12月19日、自身のInstagramを更新。AKB4820周年コンサート「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」での衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】AKB48人気メンバー「美脚」超ミニ丈ドレス衣装
AKB48の楽曲「ハート型ウイルス」の衣装を着用した平田は、「こんな可愛い衣装を自分用に作っていただけて 本当に本当に幸せです」とコメントし、ピンクを基調としたボリュームのあるチュールスカートにパフスリーブ、そして高めのヒールで、まっすぐに伸びた美しい脚が際立つ姿を公開。「本当に可愛すぎる！」「また着たいな〜」と喜びを綴っている。
この投稿に、ファンからは「脚のラインが綺麗すぎる」「天使すぎる」「可愛い」「似合ってる」「また着た姿が見たい」「二度見した」などと称賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆平田侑希「ハート型ウイルス」衣装で美脚披露
◆平田侑希の投稿に反響
