LE SSERAFIMチェウォン、シースルーワンショルから美肌輝く「透明感すごい」「骨格からレベチ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/20】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が12月19日、自身のInstagramを更新。ワンショルダートップス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳KPOP美女「骨格からレベチ」美肩際立つワンショル姿
チェウォンは同日に開催された「2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL」でのオフショットを複数枚投稿。ニットカーディガンの下に、シースルーのワンショルダーを合わせ、美しい素肌や肩を披露した。また、同歌謡祭では、6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLIZ（リズ）とIUの「Never Ending Story」をカバー。リズとの2ショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「骨格からレベチ」「見つめていたい」「衣装似合ってる」「仲良し」「美人2人」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
