◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 男子シングルス(20日、中国)

中国で行われているバドミントン・ワールドツアーファイナルズ。男子シングルスの決勝トーナメント・準決勝が行われ、奈良岡功大選手が出場しました。

各種目年間ポイント上位8人が出場でき、年間王者が決まるこの大会。前日まではグループステージが行われており、各グループの上位2人が決勝トーナメントに進出しました。

年間ポイントランキング8位で今大会に出場している奈良岡選手の準決勝の相手は、同5位のクリスト・ポポフ選手(フランス)。予選は別グループだったため、これが今大会初対戦となりました。

試合序盤から前後左右に相手を揺さぶりながら得点を重ねた奈良岡選手。しかし力強いスマッシュなどで5連続ポイントを奪われるなどで逆転を許します。それでも突き放すことは許さない奈良岡選手。第1ゲーム中盤以降は僅差のシーソーゲームの展開となります。しかし終盤は相手が2連続でネットインとするなど不運な場面も。先にゲームポイントを奪われ19-21で落としました。第2ゲームはより勢いにのったポポフ選手。8-21で落とし、奈良岡選手は「0-2」のストレート負けで銅メダルとなりました。

これで日本選手の準決勝全試合が終了。決勝トーナメントに進出した女子シングルスの山口茜選手、混合ダブルスの緑川大輝選手・齋藤夏選手ペアも敗れ銅メダルとなりました。女子ダブルスの福島由紀選手と松本麻佑選手の“フクマツ”ペアは格上を下し決勝進出。年間女王となるか期待がかかります。