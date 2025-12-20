¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥Ú¥¢SP¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÉé¤±¤º¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡Â³¤¤¤Æ¡È¤æ¤Ê¤¹¤ß¡É¤¬¸«»ö¤Ê±éµ»¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë
¡þÂè94²óÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ(20Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬19Æü»Ï¤Þ¤ê¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆü¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç3µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»°±ºÁª¼ê¤¬¸ª¤ÎÃ¦±±¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Î±éµ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡Ö84.91¡×(µ»½ÑÅÀ46.67¡¦±éµ»¹½À®ÅÀ38.24¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÏÄ¹²¬Í®Æà¡¦¿¹¸ýÀ¡»Î¤Î¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¥Ú¥¢¡×¡£¥¹¥Ô¥ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥º¥ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ê½¤Àµ¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤ÏÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¸«»ö¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤·¤¿³ê¤ê¤ò¸«¤»¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤Î¡Ö72.91¡×(µ»½ÑÅÀ40.98¡¦±éµ»¹½À®ÅÀ31.93)¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÍâ21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£