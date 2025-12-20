¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÛÆ£ÇÈ¼ëÍý¤¬¸ø¼°Àï149Ï¢¾¡¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡¡57¥¥íµé½é¼ºÅÀ¤â¡Ö¼ý³Ï¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡Ê2025Ç¯12·î20Æü¡¡Åìµþ¡¦¶ðÂôÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò57¥¥íµé¤Ï½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ53¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆ£ÇÈ¼ëÍý¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤Ï½éÀï¤Î½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¤È2»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¡¢¤¢¤¹21Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Ãæ2¤À¤Ã¤¿17Ç¯9·î¤«¤éÂ³¤¯¸ø¼°ÀïÏ¢¾¡¤Ï149¤Ë¿¤Ó¡¢·è¾¡¤Ç¤ÏÀáÌÜ¤Î150Ï¢¾¡¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Æ£ÇÈ¤Ï½éÀï¤Ç´äºêÈþÍ¥¡ÊÅìµþ¡¦ÆüÂÎÂçºù²Ú¹â¡Ë¤Ë10¡½0¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç°µ¾¡¡£Â³¤¯½à·è¾¡¤ÏÁ°Ç¯ÇÆ¼Ô¤Çº£Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤âÀ©¤·¤¿Ö§ÌÖ¤µ¤é¡ÊKeePerµ»¸¦¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï³¬µéÊÑ¹¹¸å10»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢7¡½4¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢·è¾¡¤Ç¤ÏÆÁ¸¶É±²Ö¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¼ý³Ï¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç±Û¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¡£¡Ê·è¾¡¤Ï¡Ë¤É¤ó¤Ê¤ËÅ¥½¤¯¤Æ¤â¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£