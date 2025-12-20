どこでも快適に。トレイルランナーのための新提案【ザノースフェイス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ザノースフェイスのスニーカーは、トレイルランナーの足元を、ロードでも快適に支える厚底モデルのアイテムだ。
「Altamesa500」のジオメトリーをデイリーランニング向けにアレンジし、柔らかな履き心地と高いクッション性・反発性を両立。ミッドソールには、軽量かつ高反発なDREAMフォームを採用し、長時間の走行でも足への負担を軽減する。
接地面積を広く取ったワイドミッドソールと、プレートを排した構造が安定した走りを実現。アウトソールにはSurfaceCTRLラバーを使用し、フラットで接地面の多いラグ設計がスムーズな走行をサポートする。
アッパーには通気性の高いエンジニアードメッシュを採用し、ガセットタン構造が足ズレを防止。クッション性を重視するランナーや、ロードトレーニングを行うトレイルランナーにおすすめの一足。
