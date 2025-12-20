長期休みに行きたい「広島県の穴場秘境」ランキング！ 2位「野呂山原生林」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地図を見ただけでは分からない、ひっそりと佇む絶景や、思わず深呼吸したくなるような静かな風景。そんな「まだ知られていない場所」に出会えると、旅への期待がぐっと高まりますよね。長い休みだからこそ訪れてみたい、心が解きほぐされるような穴場の秘境。その魅力に触れられるスポットは、どこにあるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。
その中から、長期休みに行きたい「広島県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「大自然に囲まれてリラックスしたい」（50代男性／徳島県）、「緑の香りを全身で感じることができリフレッシュになりそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「空気が美味しいし景色が綺麗だから」（20代女性／栃木県 ）といった声が集まりました。
回答者からは「驚くほど静かで、水の透明度が別世界レベルだから」（30代女性／東京都）、「三段峡は広大な峡谷と透明度の高い水、美しい深緑が楽しめる広島県屈指の秘境で、時間をかけて歩くことで奥深い自然を体感できる点から選びました。季節ごとに景色が変わり、特に新緑と紅葉の時期は圧倒的な美しさです。長期休みを利用してゆったりハイキングでき、普段の生活では味わえないスケールの自然に触れられる魅力があります」（20代男性／愛媛県）、「渓谷の景色がとても美しく、清流の音に癒やされそうだと思ったから。歩きながら自然を満喫できるコースがあり、静かな時間を過ごせそうだと感じた。長期休みにゆったりと自然に触れたいと思ったため」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：野呂山原生林／37票広島県呉市に位置する野呂山は、標高839mの山で、瀬戸内海の多島美を一望できる景勝地です。山頂付近には、瀬戸内地方では珍しいブナやモミなどの原生林が広がり、「野呂山原生林」として県立自然公園に指定されています。特に初夏の新緑や秋の紅葉は見事で、遊歩道が整備されているため、森林浴やハイキングを楽しむのに最適です。夜景スポットとしても知られ、静かな山中で感動的な景色に出会えます。
1位：三段峡／73票広島県山県郡安芸太田町にある三段峡は、国の特別名勝にも指定されている日本屈指の大渓谷です。全長約16kmにわたり、黒淵、猿飛、二段滝、三段滝、龍ノ口といった5つの景勝地（五大景観）が点在しています。特に深い淵や断崖が続く神秘的な景観は圧巻で、遊歩道を歩きながら壮大な自然美を体感できます。長期休みを利用してじっくりと散策したい場所です。
