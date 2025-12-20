Photo: にしやまあやか

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

旅行は好きだけど、荷造りは正直ちょっと面倒。そう感じているのは、きっと私だけではないはず。

特に、パッキングで頭を悩ませるのが、衣類のかさばりや小物の整理、そしてバッグの大きさ。リュックだと底の荷物が取り出しにくいし、かといって短期の旅行でスーツケースは少し大げさに感じるシーン、ありますよね。

Photo: にしやまあやか

そんな悩みを解決してくれたのが、「Blue Tripバッグ」。

なんと、旅や出張のプロであるCAが監修したというこのバッグ、“まるでスーツケースのような使い心地”なのだとか。今回は、2泊3日の旅行を想定して、このバッグに実際に荷物をパッキングして検証してみました。

スーツケースのようにガバッと開く

Photo: にしやまあやか

「Blue Tripバッグ」を最初に使って驚いたのが、触れ込み通りスーツケースのようにガバッと両開きになるメイン収納。

外見はボストンバッグのようですが、ファスナーを開けると、左右に分かれた収納スペースが完全に姿を現します。これ、本当に便利！

Photo: にしやまあやか

普段ならリュックの奥に押し込んでいた衣類も、このスタイルならきれいに畳んで重ねるだけ。旅先で「あの服どこだっけ？」と荷物をひっくり返す必要もありません。シワになりにくいのもうれしいポイントです。

しかも、メイン収納の片側だけで2日分の着替えと下着がしっかり収まり、想像以上の収納力に驚かされました。

航空会社CAが監修した『スーツケース構造の旅行バッグ』で、旅をもっとワクワクに。 12,600円 【数量限定 10％OFF】Blue Trip 1点 商品をチェックする

13インチのMacBook Airがすっぽり

Photo: にしやまあやか

左右に分かれるメイン収納には、それぞれ便利なポケットも用意されています。実際にパッキングしてみてその便利さを特に実感したのが、ノートPCポケットでした。

Photo: にしやまあやか

ここには13インチのMacBook Airがすっぽり収まり、バッグを閉めると衣類に挟まれる形になるのでクッション性も感じられました。カフェで少し作業したい時も「Blue Tripバッグ」を少し開くだけでサッと取り出せてスマートです。

Photo: にしやまあやか

2か所に2つずつ用意されたメッシュポケットは、小物の整理にぴったり。

充電器やイヤホン、常備薬、化粧品など、ごちゃごちゃしがちな小物を分けて収納できるので、バッグの中がカオスになるのを防いでくれます。「あれ、リップクリームどこだっけ？」なんて探す時間とは、もうおさらばです。

肩かけ、斜めがけもOK

Photo: にしやまあやか

「Blue Tripバッグ」は、旅のスタイルに合わせた多様な持ち方ができる点も魅力です。バッグ自体の持ち手が少し長めになっているので、肩かけもラク。取り外し可能なショルダーベルトを取り付ければ斜めがけも可能です。

Photo: にしやまあやか

さらに、キャリーケースのハンドルにも固定できるようになっています。お土産が増えて荷物が多くなりがちな旅なら、キャリーケースにこのバッグを忍ばせておき、帰りは上にこのバッグを固定すればOK。使いやすさを実感しました。

Photo: にしやまあやか

正直、パッキングする前は「少し小さいかな？」とも思っていたのですが、実際に荷物を詰めてみると、その考えは杞憂に終わりました。

パッキングのストレスを軽減し、使いやすさを実感。旅の準備から帰宅までをスマートかつ快適にしてくれる、頼れる相棒になるはずです。

航空会社CAが監修した『スーツケース構造の旅行バッグ』で、旅をもっとワクワクに。 12,600円 【数量限定 10％OFF】Blue Trip 1点 商品をチェックする

>>航空会社CAが監修した『まるでスーツケースのようなバッグ』で旅をもっとワクワクに

Photo: にしやまあやか

Source: CoSTORY

本記事制作にあたり株式会社ミルトより製品の貸し出しを受けております。