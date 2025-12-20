¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤ªÅ¹¡£¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×°úÂà¤«¤é1Ç¯¡Ä¸ÞÎØ2´§¥¹¥¤¥Þ¡¼¤ÎÂç¶¶Íª°Í¤µ¤óà¥ª¥Õ¤Î´éá¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ç½É¸å¤ËÏÃÂê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹¤Ç¼«Á³ÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¶¥±Ë½÷»Ò¤Ç2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¦¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼2´§¤ÎÂç¶¶Íª°Í¤µ¤ó(¥¤¥È¥Þ¥óÅì¿Ê)¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°úÂà¸å¤Îà¥ª¥Õ¤Î´éá¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¹ç½É¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à&¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤¿BACHA COFFEE¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¡¦¶äºÂ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥â¥í¥Ã¥³È¯¾Í¤Î¥Ð¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î³¤³°¿Ê½ÐÂè1¹æÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÅ¹¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤à¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥¥Ã¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤éÈþ¿Í¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤ªÅ¹¤À¤Í Íª°Í¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ï²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Âç¶¶¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¶¥µ»À¸³è¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥È¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£