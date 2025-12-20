「ご存知ですか？」続々と届く夫の浮気情報…元プロスキーボーダーの50歳バツ３女性「修羅場は一通りコンプリートした」と語る３度の結婚生活

「もうね、結婚の修羅場は、一通りコンプリートしました‼」。そう明るく笑い飛ばすのは、50歳にして３度の結婚と離婚を経験した埼玉県在住の内田智子さん。流産、不倫、DV――ありとあらゆる荒波を乗り越えてきた内田さんが、自身の“３つの結婚ストーリー”を振り返る。

【画像】「結婚の修羅場は一通りコンプリートした」と語るバツ３の50歳元プロスキーボーダー

“神様みたいな人”との３年間

１回目の結婚は、27歳のとき。当時、プロスキーボーダーとして活躍していた内田さんが選んだお相手は、同じくプロとして活動していた２歳年上の男性だった。

「器が大きくて本当に優しい、ちょっとやそっとじゃ怒らない、“神様みたいな人”でした」(内田さん、以下同)

内田さんは、養子として育った経験から「血のつながった子どもを早く抱きしめたい」という強い思いを抱いていた。「こんな穏やかな彼となら、温かい家庭が築けるかもしれない」と、交際から１年で結婚に踏み切った。

愛知県で新婚生活を始めた２人。まもなく待望の赤ちゃんを授かるが、妊娠中期で流産に―。

「『胎児の心臓が止まっている』と言われ、ショックが大きすぎてパニックになってしまって…。『まだ生きてるんじゃないですか？ もう一度確かめてください！』って先生に食ってかかるくらい、気持ちが追いつかなかったんです」

心身ともに限界を迎えた内田さんは、千葉の実家に戻り、１年ほど療養することに。そんな中でも夫は決して責めず、「焦らなくていいよ」と頻繁に連絡をくれ、寄り添い続けてくれた。

しかし、その最中、夫のもとに“結婚を前提に交際したい”という女性が現れた。夫から「話をしたいので戻って来られますか？」と確認された内田さん。心身の傷は想像以上に深く、すっかり結婚生活自体にも自信を失っており、静かにこう答えた。

「私は…もう戻れません。そちらに進んでください」

こうして３年の結婚生活は幕を閉じ、内田さんは30歳で最初の離婚を迎えた。

タワマンにアメ車…華やかな“パワーカップル”ライフ

２回目の結婚は33歳のとき。お相手は、スキーボードの大会やイベントで“お馴染み”の１歳上の来場客だった。

「生まれも育ちも東京のど真ん中という“超都会っ子”でしたね。一部上場企業の社員で、真面目で紳士的、コミュ力も高くて、イケメンで優しい…自然に惹かれていきました」

出会いから５年を経て交際に発展し、その１年後に結婚。２人は北関東の中核都市へ移り住み、駅前のタワマンに、アメ車とRV車の２台持ちという、“パワーカップル”さながらの新婚生活がスタートした。

内田さん自身も地元のラジオ局のアナウンサーへと転身し、「生放送終わりにバーで一杯ひっかけてタワマンへ帰る」という華やかな日々を送っていた。

しかし、そんな順風満帆な生活は、７年で終わりを迎えることに。原因は、夫の“気の多さ”だった。

「仕事柄、県内に知り合いが多いこともあって、あちこちから夫の“浮気情報”が電話やメールで私のスマホに飛んでくるんですよ。多いときで１日数件も…」

さらに決定打になったのは、夫が財布に入れっぱなしにしていた地元で有名なデートスポットの半券だ。

「完全にアウト。もう隠す気ないじゃんって感じでしたね」

それでも結婚５年目、37歳のときに待望の長男が誕生。「目に入れても痛くない天使みたいな存在」という息子のために、一度は夫の浮気を見過ごした。しかしその後も“浮気情報”がひっきりなしに寄せられ、ついに限界に。結婚８年目、40歳で２度目の離婚を決断した。

“バツ２同士”で３回目の結婚へ

40歳で２回目の離婚を経て、シングルマザーとなった内田さん。華やかな一等地のタワマン生活から一転、メゾネットのアパートへ引っ越し、生活レベルは一気に落ち込んだ。しかし、それ以上に許しがたい“喪失”があった。

「一番辛かったのは、シングルマザーになったことで、ラジオ局の“花形”だった生放送番組のパーソナリティーを降板したことです。大好きな仕事だったし、離婚の原因を作ったのは元夫なのに、なんで私がこんな思いをしなきゃいけないのって。本気で恨みましたよ。バツだって、『お前だけでいいだろ‼』って思ってました」

そんな怒りと悔しさが落ち着いてきたころ、新たな恋が舞い込む。

仕事を通じて知り合った２歳上の公務員の男性と、“お互いバツ２同士”で意気投合。交際１年を経て、43歳で３回目の結婚を果たした。

「彼は一見、静かで、音楽も好きで、ドラムが趣味の息子ともすぐに仲良くなったんです。２回目の夫が華やかなタイプだった反動で、真逆のタイプを選んだところはありますね」

新居を構え、ようやく穏やかな結婚生活が始まった――そう思ったのも束の間。優しいはずの夫に、思いもよらない“裏の顔”が見え始めたのは、ほどなくしてのことだった。

#後編「『４度目の結婚の予定は？』に意外な回答『下世話な話だけど、大事なのは…』」へつづく

※「集英社オンライン」では、本連載『多婚さんいらっしゃい！』の取材対象者を募集しています。取材に応じていただけるバツ３以上の離婚歴のある方やお知り合いがいる場合、下記のメールアドレスかX(旧Twitter)までご連絡ください。(※お送りいただいた個人情報は本企画遂行のために使用し、プライバシー保護を厳守します)



メールアドレス：shueisha.online@gmail.com

X(旧Twitter)：＠shueisha_online

取材・文／木下未希 集英社オンライン編集部特集班