爆弾発言→ベンチ外→アシスト→代表活動で離脱…渦中の大エースが伝えた言葉は？ ９歳からリバプール在籍の同僚が謝罪内容を明かす
リバプールに所属するカーティス・ジョーンズが、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューに対応。渦中のチームメイト、モハメド・サラーについて語った。
不調のチームで自身も調子を落としているサラーは、３戦連続で先発を外れたリーズ戦後、「ベンチに座らされている理由が分からない。クラブが僕を犠牲にしたように感じる」「何度も『監督とは良好な関係だ』と話してきたが、突然、関係がなくなった。誰かが僕をクラブに居させたがっていないように見える」などと発言。激しい怒りをぶちまけた。
爆弾発言で騒ぎを起こした33歳の大エースは、リーズ戦から中２日で行なわれたチャンピオンズリーグのインテル戦でベンチ外に。ただ、続く12月13日のブライトン戦では途中出場の機会が与えられ、追加点をアシストした。
現在はアフリカネーションズカップに臨むエジプト代表に帯同中。このままリバプールを離れ、もう戻ってくることはないのではと指摘する声もあるなか、ジョーンズは「モーは自分の考えを持っていて、自分の意見を言える。彼は僕らに謝罪し、『もし誰かに影響を与えたり、気分を害させたなら謝る』と言った。それが彼という人間だ」と舞台裏の一端を明かした。
９歳でリバプールの下部組織に加入した24歳のMFはまた、「物事の進め方には様々な方法があるのは理解している。だが、もし選手がベンチにいるだけで満足し、チームのためにプレーして貢献しようとしなければ、それはむしろ問題だ」という考えを示し、こうも伝えた。
「我々、僕自身も含めて怒りを示した時は、常に善意からだった。その場では適切な表現ではなかったかもしれないが、チームやスタッフ、監督、誰かを傷つける意図は決してなかった。今はそれを乗り越え、チームとして結束し、良いプレーで勝ち始めつつある」
昨季のプレミアリーグ王者は、今季の序盤こそ連戦連勝だったものの、９月27日のクリスタル・パレス戦での敗戦を機に歯車が狂い、一転して連戦連敗。リーグの順位は首位のアーセナルと勝点10差の７位に甘んじている。後半戦で巻き返すためにも、エースの復活が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】まるで別人？あまり変わらない？アンリらスーパーレジェンドたちの今と昔を徹底比較！
不調のチームで自身も調子を落としているサラーは、３戦連続で先発を外れたリーズ戦後、「ベンチに座らされている理由が分からない。クラブが僕を犠牲にしたように感じる」「何度も『監督とは良好な関係だ』と話してきたが、突然、関係がなくなった。誰かが僕をクラブに居させたがっていないように見える」などと発言。激しい怒りをぶちまけた。
現在はアフリカネーションズカップに臨むエジプト代表に帯同中。このままリバプールを離れ、もう戻ってくることはないのではと指摘する声もあるなか、ジョーンズは「モーは自分の考えを持っていて、自分の意見を言える。彼は僕らに謝罪し、『もし誰かに影響を与えたり、気分を害させたなら謝る』と言った。それが彼という人間だ」と舞台裏の一端を明かした。
９歳でリバプールの下部組織に加入した24歳のMFはまた、「物事の進め方には様々な方法があるのは理解している。だが、もし選手がベンチにいるだけで満足し、チームのためにプレーして貢献しようとしなければ、それはむしろ問題だ」という考えを示し、こうも伝えた。
「我々、僕自身も含めて怒りを示した時は、常に善意からだった。その場では適切な表現ではなかったかもしれないが、チームやスタッフ、監督、誰かを傷つける意図は決してなかった。今はそれを乗り越え、チームとして結束し、良いプレーで勝ち始めつつある」
昨季のプレミアリーグ王者は、今季の序盤こそ連戦連勝だったものの、９月27日のクリスタル・パレス戦での敗戦を機に歯車が狂い、一転して連戦連敗。リーグの順位は首位のアーセナルと勝点10差の７位に甘んじている。後半戦で巻き返すためにも、エースの復活が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】まるで別人？あまり変わらない？アンリらスーパーレジェンドたちの今と昔を徹底比較！