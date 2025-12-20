俳優の細田佳央太（24）と女優の仲間由紀恵（46）が20日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演。NHKドラマ「雪煙チェイス」（来年1月2、3日、後10・00）の裏話ついて語った。

東野圭吾氏の同名長編サスペンス小説が原作。スキー場を舞台に、えん罪をかけられ、アリバイを証明するために奔走する大学生と、それを追う刑事を描く。撮影は今年2〜3月に長野県の野沢温泉村を中心に実施した。

主演を務める細田だが、実は「スノーボード全くやったことがなかった」と告白。「やったことないのに受けちゃって。そこが1番の不安要素だったんですが、それ以上に東野さんの本のおもしろさが魅力的だったので。これをお正月に届けられるというのが僕にとって大切だったので。そこはなんとか努力でできるから、ぜひやらせてくださいって」と説明した。

仲間も元スキー選手役を演じるが「私もほぼやったことがなかった。雪山の撮影ですからね、それが条件とは思っていましたが、なんとかなるかなと思って。スキーの経験はほぼないですけれど。私も佳央太君のように努力でなんとか撮影に寄せていこうと」と明かした。