美川憲一のインスタグラム（＠ｋｅｎｉｃｈｉｍｉｋａｗａ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ）より

写真拡大

　洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした美川憲一が、演歌歌手仲間の藤あや子とのツーショットを公開した。

　美川は２０日、自身のインスタグラムを更新。「ど〜も〜　美川よ〜　先日、復帰祝いをして貰ったわ〜　お相手は、見たらわかるわね　嬉しいかったわ〜」と記し、藤とのツーショットや、復帰祝いのメッセージが書かれたプレーの写真などをアップ。

　ハッシュタグをつけて「復帰祝い　藤あや子　可愛い後輩　嬉しい　日本橋たかせ　しぶとく歌いつづける」とつづった。

　この投稿には、「憲ちゃん頑張ってね！」「しっかり食べて体力つけてくださいなねぇー」「ナイスツーショット」「愛されてますね」「素敵なツーショットですね。　お二人の輝くような笑顔を拝見して、こちらまで幸せな気持ちになりました」「あや子さんとの絆、本当に温かくて尊いですね」などのコメントが寄せられた。

　美川は９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」の診断を受け、ペースメーカーを埋め込む手術を受けた。入院中にパーキンソン病であることが判明。投薬とリハビリ治療などを経て、１２月１０日に会見を行い、１４日の愛知でのコロッケとのジョイントディナーショーから復帰した。