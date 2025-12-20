洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした美川憲一が、演歌歌手仲間の藤あや子とのツーショットを公開した。

美川は２０日、自身のインスタグラムを更新。「ど〜も〜 美川よ〜 先日、復帰祝いをして貰ったわ〜 お相手は、見たらわかるわね 嬉しいかったわ〜」と記し、藤とのツーショットや、復帰祝いのメッセージが書かれたプレーの写真などをアップ。

ハッシュタグをつけて「復帰祝い 藤あや子 可愛い後輩 嬉しい 日本橋たかせ しぶとく歌いつづける」とつづった。

この投稿には、「憲ちゃん頑張ってね！」「しっかり食べて体力つけてくださいなねぇー」「ナイスツーショット」「愛されてますね」「素敵なツーショットですね。 お二人の輝くような笑顔を拝見して、こちらまで幸せな気持ちになりました」「あや子さんとの絆、本当に温かくて尊いですね」などのコメントが寄せられた。

美川は９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」の診断を受け、ペースメーカーを埋め込む手術を受けた。入院中にパーキンソン病であることが判明。投薬とリハビリ治療などを経て、１２月１０日に会見を行い、１４日の愛知でのコロッケとのジョイントディナーショーから復帰した。