明石家さんまが２０日、ＭＢＳで放送された「痛快！明石家電視台」に出演。吉本興業のマネジャーによる芸人のトリセツ（取扱説明書）的『引き継ぎ書』の存在が明かされ、驚いた。

ゲストにコロコロチキチキペッパーズを迎えた今回。吉本のマネジャーには代々、タレントのプロフィールやレギュラー番組、性格などあらゆることを「引き継ぎ書で引き継いでいる」と紹介されると、コロチキの２人は「初めて見る」と驚き、さんまも「ホンマ嫌やな〜」。スタジオには笑いが起こった。

実際に番組でコロチキの『ナダルさんはピンで仕事がくることが多いが、西野さんも出られないか、１度確認すること』『西野さんは酒癖が悪い』などの引き継ぎ書が公開された。

ほかにも、蛍原徹については、「早朝ゴルフロケの際は、いつもバナナとセブンイレブンのたまご醤油おにぎりを食べている」という説明も。蛍原は「自分でやってますよ」と苦笑い。「用意もなんもないですよ」とこの引き継ぎがあるからといって、マネジャーがバナナなどを用意してくれていることはないことを明かし、スタジオは爆笑となっていた。