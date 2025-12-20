米津玄師作詞作曲の「打上花火」で18年のNHK紅白歌合戦に出場したことで知られる歌手のDaoko（28）の公式Xが20日に更新。同日に出演予定だったマレーシアでのイベントをインフルエンザのため欠席すると発表した。

投稿された文書では「本日よりマレーシアにて開催される 『Comic Fiesta』に出演を予定しておりましたDaokoですが、医師の診断によりインフルエンザと判明し、体調および渡航上の安全を考慮した結果、やむを得ず渡航が困難な状況となりました。そのため、明日のステージ出演をキャンセルさせていただくこ ととなりました」と報告。

「開催を心待ちにしてくださっていた皆さま、ならびに本公演の 実現に向けて多大なるご尽力をいただいておりました関係者の 皆さまには、直前でのご案内となってしまいましたこと、 また 多大なご迷惑とご心配をおかけする結果となりましたことを、 心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「今回の出演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまのお気持ち を思うと誠に残念ではございますが、 アーティスト本人の体調 回復を最優先とし、 このような判断に至りましたこと、 何卒ご 理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。