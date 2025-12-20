二宮和也が自身のXを更新。相葉雅紀との楽屋でのやりとりを明かし、その自然体なエピソードがファンを和ませている。

【画像＆動画】二宮和也と相葉雅紀のやりとり／『VIVANT』でノコル役を続投する二宮和也／嵐5人が集まったことを報告する二宮和也／嵐5人がそろった和やかな雰囲気

■二宮和也が相葉雅紀の“勘違い”を明かす

二宮は、「今日楽屋で明日のセリフを確認してたら」と切り出し、相葉から「いやぁ、英語？本当に大変だよね すごいね」と声をかけられたことを報告。とんでもない勢いで言われたため、「ほんと。大変だよね」と返したという。

その後、「ごめん。言ってたのモンゴル語だわ。。。」と続け、楽屋ではそのまま会話を終えつつ、X上で“実はモンゴル語だった”という事実を明かした。

この投稿は短時間で大きな注目を集め、「にのあい最高」「かわいすぎるやりとり」「文章見ただけで映像が脳内に浮かぶ」「まるっと愛おしい」「嵐5人で集まったのかな？」といった反応が相次いでいる。

真面目なセリフ確認の場面で起きた、思わぬすれ違い。それでもどこか微笑ましく伝わってくるのは、長年の信頼関係があってこそだろう。二宮と相葉らしい、肩の力が抜けたやりとりに、多くの人が頬を緩める投稿となった。

■日曜劇場『VIVANT』でノコル役を続投する二宮和也

■嵐5人が集まったことを報告する二宮和也

■嵐5人がそろった和やかな雰囲気

