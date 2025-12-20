2026年1月7日（水）24:59〜25:29 日本テレビ（※関東ローカル）にて生成AIをフル活用したドラマ『TOKYO 巫女忍者』の放送が決定！放送後、TVer・Huluでも配信。

▼TVer番組ページ

https://tver.jp/series/srz0b257na

本作は、江戸の風情が残りながらも“妖化（ようか）”の病がはびこる2026年の東京を舞台にした、新時代のアクションファンタジー。戦う宿命を背負った巫女一族の少女が、悩み傷つきながらも、力強く成長していく姿を描く。

最大の見どころは、実写×最新AI技術を融合させた革新的な映像表現。AIクリエーティブディレクターには、日本におけるAI映像制作の第一人者である宮城明弘氏を起用。生成AIをフル活用しながら、「妖（あやかし）」や「異能の剣」といった壮大な世界観を創り出し、実写ドラマの表現を新たな次元へと引き上げる。

主演を務めるのは、今最も注目を集める若手俳優の一人、莉子。 Z世代の間で人気を集め、近年は『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』『3年C組は不倫してます。』『霧尾ファンクラブ』といった話題作への出演も続いている。今作で莉子が演じるのは、巫女見習いの高校生・白石澄（しらいしすみ）。神に仕える巫女一族に生まれながら、優しさゆえに人を傷つけることを恐れ、異能の力をうまく扱えずに葛藤するという役どころ。

さらに、澄を取り巻く個性豊かなキャラクターに豪華キャストが集結！

澄の初恋相手となる転校生・久遠雅貴（くおんまさたか）役を演じるのは、藤原樹（THE RAMPAGE）。THE RAMPAGEのパフォーマーとして活躍する一方、映画『HiGH&LOW THE WORST X』の氷室零二役などで俳優としても存在感を示し、2025年にはドラマ『あらばしり』で連続ドラマ単独初主演も果たした。今作では、巫女一族の抹殺を狙う異能忍者というミステリアスな役柄に挑戦。任務と、莉子演じる澄への“恋心”との間で揺れ動いていく。

澄（莉子）の妹の巫女見習い・白石静（しらいししずか）役には、話題のドラマ・映画に立て続けに出演し待機作も多数控えるネクストブレイク筆頭の星乃夢奈、澄と静の母親でもある巫女一族の当主・白石結（しらいしゆい）役に、ドラマやバラエティーなどマルチに活躍中の橋本マナミ、久遠（藤原樹）の育ての親でもあり、白石家と敵対する妖の執行官・玖條誠真（くじょうせいま）役に、数々のドラマ・映画・舞台で唯一無二の存在感を示す渡辺いっけいの出演が決定。

制作協力として、Huluオリジナル『おとなになっても』を企画・制作、映画『8番出口』や『爆弾』を制作したAOI Pro.が参加。また本作のVFXは、映画『8番出口』や『爆弾』のVFXを担当したTREE Digital Studioが担当。さらに、サイバーエージェントが技術面で全面協力。サイバーエージェントが所有するクリエーティブ制作スタジオ「極AIお台場スタジオ」にて、バーチャルプロダクション技術や生成AIを活用した撮影を実施。ドラマ制作、VFX、最先端AI技術の各分野をリードする強力な布陣で、本作の革新的な映像世界を創り出す。

■莉子 コメント

『TOKYO 巫女忍者』で白石澄を演じさせていただきます、莉子です。

生成AIで作られる本作は、現代の映像業界の進化を感じると同時に、私自身も初挑戦の現場で日々刺激を受けております。

実際に撮影が進む中で、撮影環境に左右されずにスムーズに撮影が進んでいくところに利点を感じながらも、役者として想像力がより一層求められるなど、生成AI撮影ならではの発見もあり、新しい学びの連続です。

完成した映像がどのような作品として皆さまに届くのか、私自身もとても楽しみにしています。放送を心待ちにしながら、ぜひこの“新しいドラマ体験”をお楽しみください。

■藤原樹（THE RAMPAGE） コメント

久遠雅貴役を演じます、藤原樹です。

今回このお話をいただいた時、「実写×最新AI技術」とは一体どんな世界になるのか、正直少し想像がつきませんでした。

ですが、撮影が始まり、生成AIだからこそ表現できる新しい映像美や、これまでにないスケールのアクションが目の前で形になっていくのを実感しました。

任務に生きる男としての冷徹さと、莉子さん演じる澄への想いに揺れる人間味。

その両方を丁寧に表現できるよう全力で臨んでいます。

実写と生成AI、それぞれの魅力を最大限に活かしたこの作品が、新たなコンテンツの未来を切り開く“第一歩”になれば嬉しいです。

■あらすじ

物語の舞台は、江戸の風情が色濃く残りながらも、人間の欲と権力が膨れ上がった、2026年の東京。この世界では、心の醜さが見た目に現れる「妖化」という病がはびこっていた。

国の秩序を守る巫女一族の少女・白石澄（莉子）は、“祈りを刃に変える”異能の力を継ぐ巫女見習い。白石家当主でもある母・結（橋本マナミ）の下、日々鍛錬を重ねるも、優しすぎる澄は戦う意味を見いだせず、妹・静（星乃夢奈）に遅れを取り、力を操れずにいた。

そんなある日、転校生・久遠雅貴（藤原樹）と出会い、澄は初めて“恋”を知る。

しかしその恋は、世界を壊す“始まり”だった――。

久遠の正体は、白石家のせん滅を狙う忍者一族の末裔。彼は、育ての親である玖條誠真（渡辺いっけい）の命を受け、澄に接近したのだった……。

■番組概要

【出演】

莉子 藤原樹 （THE RAMPAGE）

星乃夢奈 平松想乃 槙尾ユウスケ （かもめんたる）

橋本マナミ 渡辺いっけい

【脚本・プロデューサー】 鈴木努

【演出】 後藤庸介

【音楽】 Kosuke Anamizu

【制作】 原浩生

【チーフプロデューサー】 道坂忠久

【プロデューサー】 水嶋陽 森有紗 深津功 黒澤優介（AOI Pro.）

【AIクリエーティブディレクター】 宮城明弘

【AIクリエーティブプロデューサー】 吉田真（サイバーエージェント）

【AIコンテンツプロデューサー】 安藤達也（サイバーエージェント）

【AIチーフクリエーター】 古谷康佑

【AIエンジニア】 川上皓平 山口潮里

【AIスーパーバイザー】 佐久間丈貴 古川滋彦

【VFXスーパーバイザー】 山田悠生（TREE Digital Studio）

【制作協力】 AOI Pro.

【制作・技術協力】 サイバーエージェント

【製作著作】 日本テレビ