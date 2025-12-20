サッカー・Jリーグは19日、来年2月から行われる特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の各節対戦カードを発表。併せて、国立競技場(来年1月よりMUFGスタジアム)で試合が開催される「THE国立DAY」の日程とカードも発表となっています。

同競技場で行われるのは計6試合。3月7日(第5節)のFC東京対横浜F・マリノスを皮切りに、第8節まで毎節1カードずつ計4試合が組まれました。川崎フロンターレと横浜F・マリノスによる「神奈川ダービー」などが行われます。

そして、地域リーグラウンドの最終節となる第18節では、2カードが同競技場での試合に。EASTグループとWESTグループで各1カードずつが組まれ、WESTはこの日が唯一の開催日となっています。

「THE国立DAY」は2024年シーズンから行われており、今季はJ1・J2合わせ計10試合が開催されました。

▽「THE国立DAY」の日程と対戦カードEAST 第5節 3月7日 FC東京-横浜F・マリノスEAST 第6節 3月14日 東京ヴェルディ-浦和レッズEAST 第7節 3月18日 FC町田ゼルビア-鹿島アントラーズEAST 第8節 3月22日 川崎フロンターレ-横浜F・マリノスEAST 第18節 5月22日 FC町田ゼルビア-浦和レッズWEST 第18節 5月24日 清水エスパルス-ガンバ大阪