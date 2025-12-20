巨人の山瀬慎之助捕手（24）が20日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。聞いた人の目尻が思わず下がってしまう可愛い一面を見せた。

この日のテーマはクリスマス、大みそか、正月と大きなイベントが続く「年末年始の楽しみ」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃を受けた山瀬は「実家の石川に戻るんですけど。マジで一番好きな食べ物があって。おばあちゃんのお雑煮」と笑顔でなんとも可愛いことを告白した。

「僕が帰って来るって決まったら、もう力んで力んで」と可愛い孫の帰省に、もちろん“大はりきり状態”のおばあちゃん。

「力んで作ってくれるっす」

おばあちゃんが最愛の孫のために作ってくれる大好物のお雑煮は「魚で出汁取って、えのきとかつお節ともちっす」というもの。

「メチャクチャおいしいっす」と笑顔の山瀬が「それにもち入れて無限に食べてるんですよ。10個ぐらい食べるんですよ」と明かすと、辻岡アナは「えぇっ！！！」と驚いていた。

「メッチャ楽しみです」という可愛い孫の一言。おばあちゃん、待っててね！