「シャッフルアイランド」伊藤桃々、ミニ丈オフショルドレスで魅せる美ボディ「破壊力すごい」「神スタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/12/20】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が12月19日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のオフショルダードレス姿を公開し、反響が集まっている。
【写真】25歳全顔整形モデル「神スタイル」ミニ丈タイトドレスで美ボディライン強調
◆伊藤桃々、オフショルダードレスで美ボディ披露
12月16日に25歳の誕生日を迎えた伊藤は「さ◆い◆き◆ん」（※◆は正式にはハートマーク）とつづり、写真を複数枚投稿。チュール袖がついたスパンコールツイードのミニ丈オフショルダードレスを着用し、すらりと伸びる肩のラインや引き締まったウエスト、メリハリのあるシルエットが際立つ姿を披露した。
◆伊藤桃々の投稿に反響
この投稿には「肩のラインが綺麗」「誕生日おめでとう」「破壊力すごい」「可愛い」「オフショル似合いすぎ」「神スタイル」などとコメントが寄せられている。
同番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
