◆第１１回ターコイズＳ・Ｇ３（１２月２０日、中山・芝１６００メートル、良）

牝馬限定のハンデ重賞は１６頭立てで争われ、２番人気で戸崎圭太騎手騎乗、ハンデ５４キロのチェルビアット（３歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）は大外１６番枠から出遅れたことも響き、後方のまま１３着に敗れ、紅葉Ｓ（３勝クラス）に続く２連勝はならなかった。今年３月の報知杯フィリーズレビュー２着馬は桜花賞６着、ＮＨＫマイルＣ３着と善戦。秋はローズＳで１３着に惨敗した後、前走の自己条件を勝って駒を進めていたが、重賞初制覇が遠い。

勝ったのは、５番人気のドロップオブライト（松若風馬騎手）で勝ち時計は、１分３３秒０。

２着は６番人気のリラボニート（丹内祐次騎手）、３着は１０番人気のソルトクィーン（富田暁騎手）だった。

戸崎圭太騎手（チェルビアット＝１３着）「ゲートをジャンプする感じで出て、もう少し落ち着いてくれれば」

横山武史騎手（ソーダズリング＝１４着）「リズム良く行けて楽に２番手で運べた。これならと思ったけど反応がなかった」

嶋田純次騎手（キタウイング＝１６着）「状態は前回よりも良かった。最後は止まっているけど、そこまでの雰囲気は良かった」