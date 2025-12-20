大沢あかね、美肩＆美背中輝くオフショルトップス姿披露「背中のラインが綺麗」「色っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/20】タレントの大沢あかねが12月19日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのトップスを身に着けた姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳3児のママタレ「ラインが綺麗」美背中ざっくりオフショル姿
大沢は水色のハートマークの絵文字を添えて、窓際などで撮影した様々な角度からのショットを投稿。肩のラインが際立つ背中に大きなリボンがついたオフショルダーの水色のトップスを身に着けており、背中のラインが大胆にのぞいている。
この投稿にファンからは「ドキドキしちゃう」「セクシーすぎる」「背中のラインが綺麗」「色っぽい」「品のある艷やかさ」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
