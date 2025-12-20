上白石萌歌“空中ウォーク”にハマる、高橋ひかる「門下生になりたいです！」でも…

女優の上白石萌歌（25歳）が、12月19日に東宝の公式YouTubeチャンネルで公開された「ロマンティック・キラー」座談会に出演。撮影時“空中ウォーク”にハマっていて、共演者に教えていたと話し、高橋ひかるから「門下生になりたいです！」という声が上がった。



高橋ひかるが「教わりたい！」と言うと、上白石は「門下生になります？」と誘い、高橋は「門下生になりたいです！」と即答。ただ、男性出演者らによると、上白石は“空中ウォーク”が「全然できてない」と暴露された。