日本上演27周年！劇団四季ディズニーミュージカル『ライオンキング』特別カーテンコール

2021年9月26日に開場した劇団四季専用劇場「有明四季劇場」（江東区有明）で東京ロングラン公演中のミュージカル『ライオンキング』

アフリカ・サバンナを舞台に展開するライオンの子・シンバの成長物語を通して「サークル・オブ・ライフ（生命の連環）」という深遠なテーマの中で、生命の営み、親子の絆、心の成長を綴る珠玉のミュージカル。

その記念すべき日本上映27周年達成にあわせ、特別カーテンコールが実施されました。

劇団四季ディズニーミュージカル『ライオンキング』日本上演27周年達成特別カーテンコール

公演日程： ロングラン公演中

会場：有明四季劇場（江東区有明2-1-29）

1998年、旧・四季劇場［春］のこけら落とし公演として開幕以来、日本演劇史上初の無期限ロングランを継続する劇団四季ディズニーミュージカル『ライオンキング』

同公演を皮切りに、5都市（東京/大阪/福岡/名古屋/札幌）でのべ10公演を実施し、各地でロングラン記録を樹立してきました。

そんな劇団四季ディズニーミュージカル『ライオンキング』が上演27周年を達成！

27周年達成となる2025年12月20日、本編終了後にこれまで応援してくださったお客様への感謝の気持ちを込めて、特別カーテンコールが実施されました。

通常のカーテンコール後、特別なカーテンコールがスタート。

プライドロックの壁面に「27周年」の幕が掲げられ、出演者が舞台上に上がると、

出演者を代表してスカー役の北澤裕輔（きたざわゆうすけ）さんがご挨拶。

続いて、 ♪「サークル・オブ・ライフ（リプライズ）」を特別バージョンを披露。

登場キャラクター全員が舞台に揃い、客席も交えて27周年をお祝い。

ティモンとプンバァ、

ラフィキ＆ザズー、

ハイエナたちが特別なカーテンコールを飾りました。

劇団四季ディズニーミュージカル『ライオンキング』出演キャストコメント

スカー役 北澤裕輔（きたざわゆうすけ）さん：

ご来場いただき、誠にありがとうございます。

ミュージカル『ライオンキング』は、本日、日本上演27周年を迎えました。

1998年の開幕から27年、多くのお客様にご来場いただき、日本演劇史上初の無期限ロングランを続けてまいりました。

作品を愛し育んでくださった全てのお客様に出演者、スタッフ一同、心より御礼申し上げます。

今後も作品の感動をお届けできるよう、更なる挑戦を続けて参ります。

引き続き熱いご声援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

本日は誠にありがとうございました。

「サークル・オブ・ライフ（生命の連環）」という深遠なテーマを綴る珠玉のミュージカル『ライオンキング』

劇団四季の新たな専用劇場「有明四季劇場」でロングラン公演中です。

