Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ21Æü¹æË¤¡¡³«²ñ¼°¤ÇºòÇ¯ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÄ¹ÌîÅì¡¦ÅÄÈªÍÛºÚ¼ç¾¤¬Áª¼êÀëÀÀ
¡¡ÃË»ÒÂè76²ó½÷»ÒÂè37²óÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ï¡¢12·î21Æü¤ËµþÅÔ»Ô¤Î¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔÈ¯Ãå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£20Æü¤ÏÆ±»ÔÆâ¤Ç³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÇºòÇ¯Í¥¾¡¤·¤¿Ä¹ÌîÅì¡¦ÅÄÈªÍÛºÚ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Áª¼êÀëÀÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä¹ÌîÅì¤ÏÅÄÈª¤ò´Þ¤àºòÇ¯¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬»Ä¤ê¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤ÏÁª¼êÀëÀÀ¤ÎÁ´Ê¸¡£
¡¡ÀëÀÀ
¡¡»ä¤¿¤ÁÁª¼ê°ìÆ±¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤äÌÜÉ¸¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Á´¤Æ¤ò°ìËÜ¤Î¤¿¤¹¤¤Ë¹þ¤á¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¢¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¡¢Âç²ñ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢»ÕÁö¤ÎÅÔÂçÏ©¤òÇ®µ¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¡¢ÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯12·î20Æü
Áª¼êÂåÉ½¡¡Ä¹Ìî¸©Ä¹ÌîÅì¹âÅù³Ø¹»¼ç¾¡¡ÅÄÈªÍÛºÚ