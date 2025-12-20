aespa¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡ÖÉ÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤Ç´Ú¹ñ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÔ»²²Ã¡¡²áµî¤Î¹ÔÆ°¤ÇÊªµÄ
¡¡´Ú¹ñÈ¯¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öaespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¡×¤Ï20Æü¡¢´Ú¹ñ¸ìÈÇ¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ãæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎNINGNING¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿MMA¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï´Ú¹ñºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤Î°ì¤Ä¡£X¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ÏËÜÆü¡¢É÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ë½¾¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÆüÄø¤ò½ü¤¡¢ÂÎÎÏ¤ÈÂÎÄ´¤ò½¸Ãæ¤·¤ÆÄ´À°¤·¤¿¸å¡¢ËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ª¤è¤Ó°ìÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê»²²Ã¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤âÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î·ò¹¯¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î´°À®ÅÙ¤ò¶¦¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿·èÄê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤´´²Âç¤Ê¤´Íý²ò¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡aespa¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£¤¿¤À¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢22Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥ó¥×¤òÇã¤Ã¤¿¤è¡Á¤É¤¦¡©¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢»±¤ÎÉôÊ¬¤¬¸¶ÇúÅê²¼¤ÎºÝ¤Î¥¥Î¥³±À¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë·Á¤Î¥é¥ó¥×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð¾ì¼Âà¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢NHK¤Ï½Ð¾ìÍ½Äê¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£