『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』来年秋放送 ティザービジュアル解禁
テレビアニメ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』が2026年秋に放送される。きょう20日、越前リョーマと不二周助が描かれたティザービジュアルが公開された。
【動画】『新テニスの王⼦様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』ティザーPV
2001年10月よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化され、物語は関東大会から全国大会、そして世界大会へと舞台を広げてきた。24年には『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』が放送され、日本代表とドイツ代表による熱戦が描かれた。
続編となる今作は、U-17 WORLD CUP 決勝戦となるスペイン代表との試合に向け、出場メンバーを決める日本代表内での熱い戦いが描かれる。
【動画】『新テニスの王⼦様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』ティザーPV
2001年10月よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化され、物語は関東大会から全国大会、そして世界大会へと舞台を広げてきた。24年には『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』が放送され、日本代表とドイツ代表による熱戦が描かれた。
続編となる今作は、U-17 WORLD CUP 決勝戦となるスペイン代表との試合に向け、出場メンバーを決める日本代表内での熱い戦いが描かれる。