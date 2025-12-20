■バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025（日本時間20日、中国・杭州）

バドミントンの男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの今年度の成績上位者のみが出場でき、年間王者を決めるワールドツアーファイナルズの各種目の準決勝が行われた。

女子ダブルスでは世界ランキング5位の福島由紀（32、岐阜Bluviv）、松本麻佑（30、ほねごり相模原）が同2位でツアーランキング1位のマレーシアペアにストレート勝ち（21ー19、21ー13）。“フクマツ”ペアとして初出場となる今大会で決勝に駒を進めた。

この日最初の試合となった世界選手権覇者の山口茜（28、再春館製薬所）はパリオリンピック金メダリストのアン・セヨン（23、韓国）にストレート（21ー15、21ー12）で敗れ銅メダル。22年の優勝以来の表彰台となった。

混合ダブルスの齋藤夏（25、PLENTY GLOBAL LINX）、緑川大輝（25、NTT東日本）ペアは第2ゲームを奪い、ゲームカウントを1ー1としたが最後は世界ランク1位の中国ペアに突き放され銅メダル。

日本勢最後に行われた男子シングルスの奈良岡功大（24、NTT東日本）は序盤でリードするも、ゲームカウント2−0で3大会ぶりの表彰台。

※写真は福島選手、松本選手