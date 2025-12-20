「サンフランシスコ条約は無効」中国外交官の暴走ツイートに高市首相の沈黙が勝つ理由／倉山満
―［言論ストロングスタイル］―
「サンフランシスコ条約は無効」「敵国条項で日本を攻撃できる」中国大使館の暴走ツイートが止まらない。外交ルールや国際法の解釈を巡る混乱、食料輸入停止など実害を伴う報復、そして政府対応の遅れに対し、憲政史研究家の倉山満氏は「もはや、日本は何もしなくて良い」と語る。その理由とはーー（以下、倉山満氏による寄稿）
◆薛剣中国総領事。外交官のくせに、SNS廃人なのである
戦いは、必ずしも最善手を繰り出し続けた方が勝つのではない。そんな勝ち方は、むしろ稀だ。お互いに勝とうと必死なのだから錯誤の応酬が起きるのが普通で、互角の力量で完全試合など滅多になしえない。戦いとは、より罪の重い悪手を繰り出した方が負けるものだ。
話題の日中外交戦。日本側（高市早苗内閣）がモタモタと何もしない間に、中国側（の出先）が次から次へと、信じられない悪手を繰り出し続けている。
事の発端……の前段がある。
薛剣中国総領事。外交官のくせに、SNS廃人なのである。何かとX（旧ツイッター）に不穏な投稿をして、そのたびに削除する。
たとえば、選挙の時に「比例はれいわとお書きください」などと投票を呼びかける。要するに、自民党政権への批判票を煽りたいらしい。よく中国が日本の政治に干渉していると言われるが、薛剣総領事、あまりにも工作員として無能である。本来ならば、国外追放（ペルソナノングラータ＝PNG）にしておくべき所業が、いくらでもあった。
◆即座に国外追放がセオリーの大暴言
そして事の発端。11月7日の国会で、立憲民主党の岡田克也氏（元外相である）が、執拗に「存立危機事態に台湾は含まれるか」と聞き、高市首相は「含まれる」と答えた。後に「国会が止まってはと思って……」と答えているが、イラン一言だったろう。これを言うなら、事前にアメリカとも根回ししておいた方が良い。
ところがこれに、（もはや今となっては我らの、と言いたくなる）薛剣総領事がやってくれた。Xに「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟が出来ているのか」と投稿。外交官にあるまじき大暴言である。
即座にPNGがセオリーである。ただし、それができる国なら、とっくにやっている。むしろ、ネチネチといたぶるくらいのつもりで構えているのが、次善手だったろうか。日本は普通に（何も考えずに）抗議。
◆中国の“キレ芸”が始まった
ところが1週間くらいが目途かと思っていたら、中国の“キレ芸”が始まった。
13日、日本の中国大使を夜中に呼びつけ、厳重抗議。日本側の抗議への抗議のよう。この段階では、日本側も中国の駐日大使を夜中に呼びつけて抗議くらいやってもよかったが、高市内閣は放置。まあ、次善手か。
18日、北京で定期会合が行われた。そもそも「普通にやるなよ」と言いたいが、ここで中国の局長がポケットに手を突っ込んでいる映像が拡散。どこか、先方のイラ立ちが伝わってくる。
19日、中国は水産物輸入停止に踏み切った。ここで実害が出た。より正確に言えば、福島第一原発からの処理水排水を受けて「安全性が問題だ」と停止していたのを、一時は停止解除。それを再び停止した格好だ。
北京中央の方は、やめることを考えながらも強く出ている感があるが、日本にいる外交官たちは何を考えているのか。
◆問題児の薛剣総領事、国へ帰って大丈夫か
問題児の薛剣総領事は、問題発言以降、沈黙。忠誠を見せつける為に、ことさら日本に対して居丈高な態度を取ってきたのだろうが、習近平は全体の戦略を乱す非論理的な行動をする者を嫌う。この人、国へ帰って大丈夫なのか。そんなに日本が好きなら、いっそ帰化させてあげた方が人の道か、とすら思える。
「サンフランシスコ条約は無効」「敵国条項で日本を攻撃できる」中国大使館の暴走ツイートが止まらない。外交ルールや国際法の解釈を巡る混乱、食料輸入停止など実害を伴う報復、そして政府対応の遅れに対し、憲政史研究家の倉山満氏は「もはや、日本は何もしなくて良い」と語る。その理由とはーー（以下、倉山満氏による寄稿）
◆薛剣中国総領事。外交官のくせに、SNS廃人なのである
話題の日中外交戦。日本側（高市早苗内閣）がモタモタと何もしない間に、中国側（の出先）が次から次へと、信じられない悪手を繰り出し続けている。
事の発端……の前段がある。
薛剣中国総領事。外交官のくせに、SNS廃人なのである。何かとX（旧ツイッター）に不穏な投稿をして、そのたびに削除する。
たとえば、選挙の時に「比例はれいわとお書きください」などと投票を呼びかける。要するに、自民党政権への批判票を煽りたいらしい。よく中国が日本の政治に干渉していると言われるが、薛剣総領事、あまりにも工作員として無能である。本来ならば、国外追放（ペルソナノングラータ＝PNG）にしておくべき所業が、いくらでもあった。
◆即座に国外追放がセオリーの大暴言
そして事の発端。11月7日の国会で、立憲民主党の岡田克也氏（元外相である）が、執拗に「存立危機事態に台湾は含まれるか」と聞き、高市首相は「含まれる」と答えた。後に「国会が止まってはと思って……」と答えているが、イラン一言だったろう。これを言うなら、事前にアメリカとも根回ししておいた方が良い。
ところがこれに、（もはや今となっては我らの、と言いたくなる）薛剣総領事がやってくれた。Xに「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟が出来ているのか」と投稿。外交官にあるまじき大暴言である。
即座にPNGがセオリーである。ただし、それができる国なら、とっくにやっている。むしろ、ネチネチといたぶるくらいのつもりで構えているのが、次善手だったろうか。日本は普通に（何も考えずに）抗議。
◆中国の“キレ芸”が始まった
ところが1週間くらいが目途かと思っていたら、中国の“キレ芸”が始まった。
13日、日本の中国大使を夜中に呼びつけ、厳重抗議。日本側の抗議への抗議のよう。この段階では、日本側も中国の駐日大使を夜中に呼びつけて抗議くらいやってもよかったが、高市内閣は放置。まあ、次善手か。
18日、北京で定期会合が行われた。そもそも「普通にやるなよ」と言いたいが、ここで中国の局長がポケットに手を突っ込んでいる映像が拡散。どこか、先方のイラ立ちが伝わってくる。
19日、中国は水産物輸入停止に踏み切った。ここで実害が出た。より正確に言えば、福島第一原発からの処理水排水を受けて「安全性が問題だ」と停止していたのを、一時は停止解除。それを再び停止した格好だ。
北京中央の方は、やめることを考えながらも強く出ている感があるが、日本にいる外交官たちは何を考えているのか。
◆問題児の薛剣総領事、国へ帰って大丈夫か
問題児の薛剣総領事は、問題発言以降、沈黙。忠誠を見せつける為に、ことさら日本に対して居丈高な態度を取ってきたのだろうが、習近平は全体の戦略を乱す非論理的な行動をする者を嫌う。この人、国へ帰って大丈夫なのか。そんなに日本が好きなら、いっそ帰化させてあげた方が人の道か、とすら思える。