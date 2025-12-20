■全日本フィギュアスケート選手権 2日目（20日、東京・代々木第一体育館）

ペアのショートプログラム（SP）が行われ、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が84.91点の首位スタートを切った。

大歓声の中、登場した三浦＆木原は、冒頭の3回転のツイストリフトをダイナミックに決めると、3回転のトウループを鮮やかに着氷。スピードに乗り、高さのあるリフトで得点を重ねていくと、3回転のスロージャンプもこらえながら降りた。終盤は息の合ったステップとスピンで観客を沸かせ、演技を終えると大きな歓声が響き渡った。

ほぼノーミスの会心の演技だったが、演技後には三浦が涙。本番前の6分間練習で三浦が左肩を脱臼してしまったと明かし、「心臓が止まるかと思いました」と相方の木原も不安を抱えながらのショートに。

三浦は「腕がずっと不安定な状態だったので、（演技後は）外れなくてよかったという涙。今日はトレーナーさんもいらっしゃるので、明日に向けてきちんと調整していきたい」とフリーに向けて意気込み、木原も「悪化せずに良かった」と口にし、ひとまず安堵したようだ。

ミラノ・コルティナ五輪のペアの出場枠は「2」。最終滑走の“ゆなすみ”こと長岡柚奈（20）＆森口澄士（23）組（木下アカデミー）が72.91点、初の五輪代表入りへ前進した。

【ペアSP結果】

1）三浦璃来 / 木原龍一 84.91点

2）長岡柚奈 / 森口澄士 72.91点

3）籠谷歩未 / 本田ルーカス剛史 48.33点

