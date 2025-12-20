「地方の若者が新車のアルファードに乗れる秘密」元ディーラー営業マンが暴露。“最低500万円”でも現実的な選択肢になるワケ――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年6月18日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
高いクルマは高所得者しか買えない、というイメージが強いかもしれません。ですが、街を走っている高いクルマ、とりわけアルファードを見ると、若くてヤンキーのような風貌の人が乗っているのが目立ちます。
アルファードは新車の場合、最低でも500万円します。若いヤンキーのどこからそんなお金が……？
最近、インターネット上では「残クレアルファード」という言葉を見かけますが、彼らは決して高所得者というわけではなく、ある特殊な買い方をしているからアルファードなど高価な車が買えるのです。今回は、そのカラクリを筆者がディーラー勤務時代にあった経験談をもとに解説します。
◆「マイルドヤンキー」が顧客ターゲットに合致
なぜ、いわゆるマイルドヤンキーたちがアルファードを欲しがるのか、というのは明確な理由があります。
彼らは「地元志向で家族・仲間との時間を重んじ、見た目が派手で快適なミニバンを好む」という特性がありますが、アルファードや兄弟車のヴェルファイアの大きくて威圧的なデザイン、豪華な内装・広い室内がまさにそれらにマッチします。
以前、トヨタの販売店向けマニュアルがSNSに流出して話題となりましたが、そこには顧客ターゲット層として「マイルドヤンキー」という単語が書かれており、そもそも彼らに向けて設計・企画されていることがうかがえるのです。
◆最低500万円ものクルマを若いマイルドヤンキーが買えるワケ
500万円のアルファードを若いマイルドヤンキー層が購入できる理由は、いくつかの現実的な背景があります。まず、ディーラーが提供する「残価設定ローン（残クレ）」を活用すれば、車両価格の全額を支払う必要はありません。将来の下取り価格を差し引いた残りを分割で支払うため、ボーナス払いを併用すれば月々の負担は5万円以内に抑えられることが多く、若年層でも手が届きやすくなります。
また、地方のマイルドヤンキー層の中には高校卒業後すぐに就職し、工場勤務や建設業などで高い年収を得る人もいます。実家暮らしで家賃や生活費がかからず、可処分所得が多い人がいることも大きな要因です。
さらに、見た目のインパクトや“威圧感”のある車に対する憧れや、仲間内でのステータスとしての価値も購入動機となっています。
加えて、親や祖父母などから頭金やローンの一部を援助されるケースもあり、経済的な支えがあることも事実です。このように、支払い方法・収入環境・価値観・家族の支援など、複数の要因によって、若いマイルドヤンキー層が高額なアルファードを所有できるのです。
◆アルファード以外にもマイルドヤンキーが好む車があった
トヨタのミニバンに限らず、マイルドヤンキーが好む車は国内メーカーにもあります。筆者は2016年まで日産系のディーラーに勤務していました。当時はマイルドヤンキーという言葉はあまり浸透していませんでしたが、マイルドヤンキーに合致するターゲット層が好む車がありました。
それは“エルグランド”です。現行モデルのE52型はアルファードに引けを取らない威圧的なフロントフェイスが特徴で、見た目を重視している層には刺さるものがありました。筆者は見た目重視かつアルファードは他人と被るから嫌だというヤンキー層に数台のエルグランドを販売したことがあります。トヨタがターゲッティングするような地元が大好きな建設業に従事する方で、筆者と同年代でも年収は高かったと記憶しています。アルファードとの明確な違いは残クレを使わなかったことで、7年以上の長期間ローンを組んで買っていたのが印象的でした。
