36ºÐ¿Íµ¤¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡¡¶»¸µÂçÃÀÏª½Ð¤Î½ãÇò¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¸µ»¥ËÚ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂç²ÈºÌ¹á¡Ê36¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÀÄ¤¤²Ö¤Î¥Ö¡¼¥±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¡»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¡·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¡¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¡¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ª»Å»ö¤â°ú¤Â³¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¡±þ±ç¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö²Ö²Ç»ÑÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²Ö²Ç¤µ¤ó¡×¡Ö¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¨¥Ã¡©¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¡Ö¤ªÁê¼ê¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Âç²È¥¢¥Ê¤ÏÅìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è½Ð¿È¡£¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡ÂçÂ´¶È¸å¡¢12Ç¯4·î¤Ë»¥ËÚ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¡£Æ±¶É¤Î¡Ö¤É¤µ¤ó¤³¥ï¥¤¥É!!¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£24Ç¯9·îËö¤ÇÂà¼Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¤â¡Ö¤É¤µ¤ó¤³¥ï¥¤¥É!!Ä«!¡×¡Ö1¡ß8¤¤¤³¤¦¤è!¡×¤Î½Ð±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯12·îËö¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£ÆÃµ»¤Ï¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¡¢¥À¥ó¥¹¡£·ì±Õ·¿O¡£