逸材が集結！ 世代屈指のCBや高体連ナンバーワン守護神…今大会の注目プレーヤーを一挙紹介！〜DF＆GK編【選手権】
第104回全国高校サッカー選手権が、いよいよ12月28日に開幕する。
ここでは大会開幕に先駆け、高校サッカーダイジェストが厳選した今大会の注目プレーヤーを紹介。プロ内定や世代別代表選手、チームのエースなど、将来が楽しみな有望株たちは一年の集大成となるビッグトーナメントでどんなプレーを見せてくれるか。最後となる今回はDF＆GK編だ。
――◆――◆――
【高校サッカーダイジェスト厳選／選手権注目タレント】
Part.３ DF＆GK編
DF月舘汰壱アブーバクル
青森山田（青森）／３年／U-18日本代表
新チームになって定位置を掴むと潜在能力の高さを買われ、すぐさまU-18日本代表入り。187センチという恵まれた体躯で相手を食い止め、自陣ゴール前で壁となる。その高さは攻撃時のセットプレーでも相手の脅威に。
DF齊藤空人
鹿島学園（茨城）／３年
的確なカバーリングと堅実な対人守備が光るクレバーなCB。元ボランチならではのビルドアップ力も目を見張るものがある。最終学年を迎えた今季は精神面の成長が著しく、別格の安定感で、ことごとく決定機を防ぐ。
DF中野陽斗
神村学園（鹿児島）／３年／いわき加入内定、U-18日本代表
いわきに加入が内定している年代屈指のCB。アグレッシブな姿勢が光り、出足の早いボール奪取とインターセプトを繰り返す。跳躍力を活かした空中戦の強さも魅力。主将として目ざすのはインターハイに続く２冠だ。
GK石山アレックス
金沢学院大附（石川）／３年
冷静なシュートストップと丁寧なビルドアップを見せた昨季の選手権では、チームの全国初勝利に貢献。主将を担う今季は「みんなを楽しませようと１年意識してきた」と、個性的なメンバーをまとめ、県予選連覇に貢献した。
DF増田大空
流経大柏（千葉）／３年／磐田加入内定
磐田内定の左SBは、他を圧倒する攻撃性能が持ち味。最終ラインからの持ち上がりや積極的なオーバーラップでサイドを突破すると、精度の高い左足クロスで決定機を作るだけでなく、鋭いシュートでゴールを脅かす。
DF竹ノ谷優駕
前橋育英（群馬）／３年／山形加入内定
山形内定の俊英は、卓越した守備センスと気の利いた配球が武器だ。昨季は左SBとしてプレーし、選手権優勝に寄与した。名門校のエース番号14とキャプテンの重責を担う今季は、ピッチでの貢献度がより高まっている。
DF西垣凌羽
北海（北海道）／３年
「北海最大最強」と称されるSBは、大柄な体格で相手を次々に封じ込める。そのポテンシャルはピカイチで、１年時から選手権のメンバーに選ばれ続けた。長距離スローを実現する強肩も持ち、得点機の創出役にもなる。
DF村上 慶
大津（熊本）／３年／横浜FM加入内定
ピンチを確実に潰す危機察知力とともに際立つのは、攻撃力の高さ。果敢に右サイドを仕掛けて好機を作るだけでなく、自らもゴールを狙う。守備ならどこでもこなせる利便性も売りだ。競合の末、横浜FM入団が内定。
DF榎本来輝
日大藤沢（神奈川）／３年
両足からの精密なロングフィードや果敢なドリブル、器用な組み立てと、攻撃面での存在感が特に目を引くCB。181センチと競り合いに強く、守備も強固だ。今大会をきっかけに全国に名を轟かす可能性を秘めている。
GK金沢 楓
矢板中央（栃木）／３年
公立中学の出身ながらも、守護神の名産地である栃木の名門校で成長を遂げ、昨季はU-17日本高校選抜候補にも名を連ねた。ハイボール処理の確実性と一気に局面を変える長距離フィードは、他と一線を画すレベルだ。
DF木下 空
富山一（富山）／３年
恵まれたフィジカルを最大限に発揮した対人守備が強力で、１年時からAチームに定着。昨季はセットプレーに合わせた得点も増えて欠かせぬ存在となった。主将を務める今季は精神的支柱としてチームを力強く牽引する。
DF野口昊平
日章学園（宮崎）／３年
対面した相手の特徴を素早く把握して柔軟に対応を変え、有利な状況に持ち込んでボールを奪い切る頭脳派の守備者だ。キック力と精度も十分で、タイミング良く敵陣深くに顔を出すと、決定的なチャンスを生み出す。
DF久保遥夢
前橋育英（群馬）／３年／名古屋加入内定、U-18日本代表
昨季は２年生ながらも不動の地位を築き、全国優勝に貢献したCB。粘り強いマーキングと、打点の高いヘディングで相手に決定機すら与えない。今季は格の違いを窺わせる圧倒的なプレーを続け、名古屋入りを決めた。
GK松田 駿
青森山田（青森）／３年／岡山加入内定
特長は高い身体能力を活かしたシュートストップとキックだ。昨季から「高体連ナンバーワンGK」との呼び声が高かったが、６月に岡山入りが決まった今季はプレーの安定感が増し、守護神として完成度がより高まった。
DF松岡敏也
興國（大阪）／３年／新潟加入内定、U-18日本代表
抜群の走力を利したオーバーラップが真骨頂。高質の右足を駆使してビルドアップにも関与できる現代的な右SBで、今夏には欧州クラブの練習にも参加し、経験値を高めた。高校卒業後は新潟でプロキャリアをスタートさせる。
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【画像】編集部が厳選！ 第104回高校サッカー選手権大会を熱くする注目DF＆GKをチェック！
ここでは大会開幕に先駆け、高校サッカーダイジェストが厳選した今大会の注目プレーヤーを紹介。プロ内定や世代別代表選手、チームのエースなど、将来が楽しみな有望株たちは一年の集大成となるビッグトーナメントでどんなプレーを見せてくれるか。最後となる今回はDF＆GK編だ。
――◆――◆――
【高校サッカーダイジェスト厳選／選手権注目タレント】
Part.３ DF＆GK編
青森山田（青森）／３年／U-18日本代表
新チームになって定位置を掴むと潜在能力の高さを買われ、すぐさまU-18日本代表入り。187センチという恵まれた体躯で相手を食い止め、自陣ゴール前で壁となる。その高さは攻撃時のセットプレーでも相手の脅威に。
DF齊藤空人
鹿島学園（茨城）／３年
的確なカバーリングと堅実な対人守備が光るクレバーなCB。元ボランチならではのビルドアップ力も目を見張るものがある。最終学年を迎えた今季は精神面の成長が著しく、別格の安定感で、ことごとく決定機を防ぐ。
DF中野陽斗
神村学園（鹿児島）／３年／いわき加入内定、U-18日本代表
いわきに加入が内定している年代屈指のCB。アグレッシブな姿勢が光り、出足の早いボール奪取とインターセプトを繰り返す。跳躍力を活かした空中戦の強さも魅力。主将として目ざすのはインターハイに続く２冠だ。
GK石山アレックス
金沢学院大附（石川）／３年
冷静なシュートストップと丁寧なビルドアップを見せた昨季の選手権では、チームの全国初勝利に貢献。主将を担う今季は「みんなを楽しませようと１年意識してきた」と、個性的なメンバーをまとめ、県予選連覇に貢献した。
DF増田大空
流経大柏（千葉）／３年／磐田加入内定
磐田内定の左SBは、他を圧倒する攻撃性能が持ち味。最終ラインからの持ち上がりや積極的なオーバーラップでサイドを突破すると、精度の高い左足クロスで決定機を作るだけでなく、鋭いシュートでゴールを脅かす。
DF竹ノ谷優駕
前橋育英（群馬）／３年／山形加入内定
山形内定の俊英は、卓越した守備センスと気の利いた配球が武器だ。昨季は左SBとしてプレーし、選手権優勝に寄与した。名門校のエース番号14とキャプテンの重責を担う今季は、ピッチでの貢献度がより高まっている。
DF西垣凌羽
北海（北海道）／３年
「北海最大最強」と称されるSBは、大柄な体格で相手を次々に封じ込める。そのポテンシャルはピカイチで、１年時から選手権のメンバーに選ばれ続けた。長距離スローを実現する強肩も持ち、得点機の創出役にもなる。
DF村上 慶
大津（熊本）／３年／横浜FM加入内定
ピンチを確実に潰す危機察知力とともに際立つのは、攻撃力の高さ。果敢に右サイドを仕掛けて好機を作るだけでなく、自らもゴールを狙う。守備ならどこでもこなせる利便性も売りだ。競合の末、横浜FM入団が内定。
DF榎本来輝
日大藤沢（神奈川）／３年
両足からの精密なロングフィードや果敢なドリブル、器用な組み立てと、攻撃面での存在感が特に目を引くCB。181センチと競り合いに強く、守備も強固だ。今大会をきっかけに全国に名を轟かす可能性を秘めている。
GK金沢 楓
矢板中央（栃木）／３年
公立中学の出身ながらも、守護神の名産地である栃木の名門校で成長を遂げ、昨季はU-17日本高校選抜候補にも名を連ねた。ハイボール処理の確実性と一気に局面を変える長距離フィードは、他と一線を画すレベルだ。
DF木下 空
富山一（富山）／３年
恵まれたフィジカルを最大限に発揮した対人守備が強力で、１年時からAチームに定着。昨季はセットプレーに合わせた得点も増えて欠かせぬ存在となった。主将を務める今季は精神的支柱としてチームを力強く牽引する。
DF野口昊平
日章学園（宮崎）／３年
対面した相手の特徴を素早く把握して柔軟に対応を変え、有利な状況に持ち込んでボールを奪い切る頭脳派の守備者だ。キック力と精度も十分で、タイミング良く敵陣深くに顔を出すと、決定的なチャンスを生み出す。
DF久保遥夢
前橋育英（群馬）／３年／名古屋加入内定、U-18日本代表
昨季は２年生ながらも不動の地位を築き、全国優勝に貢献したCB。粘り強いマーキングと、打点の高いヘディングで相手に決定機すら与えない。今季は格の違いを窺わせる圧倒的なプレーを続け、名古屋入りを決めた。
GK松田 駿
青森山田（青森）／３年／岡山加入内定
特長は高い身体能力を活かしたシュートストップとキックだ。昨季から「高体連ナンバーワンGK」との呼び声が高かったが、６月に岡山入りが決まった今季はプレーの安定感が増し、守護神として完成度がより高まった。
DF松岡敏也
興國（大阪）／３年／新潟加入内定、U-18日本代表
抜群の走力を利したオーバーラップが真骨頂。高質の右足を駆使してビルドアップにも関与できる現代的な右SBで、今夏には欧州クラブの練習にも参加し、経験値を高めた。高校卒業後は新潟でプロキャリアをスタートさせる。
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【画像】編集部が厳選！ 第104回高校サッカー選手権大会を熱くする注目DF＆GKをチェック！