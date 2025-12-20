“ピッチングニンジャ”も唸った解説不能の魔球「逆スライダー」 MLB通算防御率4点台に現れない阪神新助っ人の異次元さ
「マネー・モレッタ」の異名が示す通り、両手の指をこすり合わせる「お金」のジェスチャーを披露するモレッタ(C)Getty Images
米球界でも異彩を放った“魔球”の持ち主がやってくる。
12月19日に阪神は、中継ぎ右腕のダウリ・モレッタと来季の選手契約を締結したと発表した。悲願のリーグ連覇と日本一奪還に向けた「課題」の一つであったブルペン強化が施された形となった。
【動画】脅威の逆方向スライダー！新助っ人モレッタの魔球をチェック
現在29歳のモレッタは、メジャー通算で112試合に登板。豊富な経験を持っているものの、防御率は4.17、WHIPは1.14とお世辞にも優れているというわけではない。しかしながら、そうした側面を差し引いて余りあるほどの優れた“奪三振力”が彼にはある。
オーソドックスなオーバースローから平均152キロの4シームを軸にした投球が生命線となるモレッタ。だが、要所では、利き腕の方に変化するスライダーを投じて打者を手玉に取る。この解明不能の“魔球”は、投球分析家として知られる「ピッチングニンジャ」ことロブ・フリードマン氏が自身のXで「Wrong Way Slider（間違った方向に行くスライダー）」として取り上げたことで、話題ともなった。
ただ、その「Wrong Way Slider」を用いる投球は確かな数字も残している。パイレーツで55試合に登板した23年は、58イニングで76個の奪三振を記録。率にして11.79と驚異的なアベレージを叩き出している。
また、モレッタは24年3月にトミー・ジョン手術を執行し、同年を全休。再起をかけた今年は、最終的にパイレーツを自由契約となったものの、MLBで18試合に登板し、奪三振率は驚異の10.26をマーク。3Aでは37試合を投げて防御率2.31と安定。奪三振率も13.38とやはり“仕留める力”を発揮している。
トミー・ジョン手術からの回復も順調にこなせており、ここから出力上がる可能性も想像に難くない。実際、今冬のドミニカでのウインターリーグでは5登板のスモールサンプルながら無四球無失点、K%53.3と格の違いを見せつけている。
今季のチーム防御率2.21と12球団随一の精鋭ぞろいである阪神ブルペン陣に、怪腕モレッタの加入。その起用法次第で、鬼に金棒、いや虎に翼と言える補強となるかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]