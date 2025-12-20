元ヘビー級王者マイク・タイソン氏と2024年11月に対戦し勝利したジェイク・ポール氏が日本時間20日、米フロリダ州マイアミで、ロンドン五輪スーパーヘビー級金メダリストで、元ヘビー級3団体統一王者のアンソニー・ジョシュア選手と対戦し、6回TKO負けを喫しました。

ポール氏は過去に俳優としての経歴を持ち、現在はYouTuberやプロボクサーとして活動するアメリカ出身の有名人。プロボクシングではWBA世界クルーザー級15位にランクインしています。

2024年11月には当時58歳だった元ヘビー級王者のタイソン氏とボクシングの試合を行い勝利。今回は元ヘビー級王者でありながら現役のトップ選手であるジョシュア選手とヘビー級8回戦に臨みました。

試合はジョシュア選手が攻め続ける一方的な展開に。ポール氏は何度かダウンするも粘って6回を迎えますが、残り1分40秒でジョシュア選手の重い右ストレートを顎に受けKO負けとなりました。

ポール氏は試合後に早速、その瞬間を自身のインスタグラムに投稿。顔面にパンチを受け、マットに尻餅をつくと、驚きの表情を浮かべます。さらに歯列がゆがんだ自身の口腔内の写真もアップ。顎を骨折したことも報告しました。