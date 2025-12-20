女優・真木よう子（43）が20日までに自身のインスタグラムを更新した。

真木は、空の写真に「腱鞘炎になるくらい抱っこできるのも 朝早く起きてお弁当を作るのも 夜泣きで寝不足になるのも 逆上がりができて一緒に喜ぶのも 自転車や車のチャイルドシート ママと呼んで握ってくれる手 小さな靴や服、ぷにぷにの類 それらは本当にあっという間に過ぎていく」の文章をつづった画像を投稿した。

今年7月、パートナー関係にある16歳年下の俳優・葛飾心との間に第2子授かったことを発表していた真木。8月6日にはインスタグラムで、マタニティーマークを付けたバッグを映り込ませたコーヒーの写真を投稿し「コーヒー大好きだったけど飲めずに我慢してたからノンカフェインのコーヒー見つけると大興奮します」とつづっていた。

10月には弟の仁さんと運営するYouTubeチャンネル「金森姉弟」で妊娠糖尿病と診断されたことを明かしていた。

真木は08年に元俳優の片山怜雄さんと結婚し、09年に第1子となる女児を出産。15年に離婚し、23年8月に事実婚のパートナーがいることを明かしていた。