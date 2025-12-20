身長149cm、バスト95、ウエスト59、ヒップ93という圧巻のスタイルが人気の“グラビア界のトップスター”天木じゅん（30）が、ハイレグ水着でポーズを決めるセクシーショットを公開し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】天木じゅんのコスプレやビキニ姿＆“ハイレグ水着”（複数カット）

これまでにも対戦型格闘ゲーム『ストリートファイター』シリーズに登場する春麗のコスプレショットや、ダイナミックなバストが際立つ水着姿など、色気あふれる写真をInstagramで公開している天木。

30歳の誕生日を迎えた2025年10月16日には、バストトップの限界表現に挑戦したという写真集「あまぽち」を発売。お渡し会イベントのセクシーなオフショットを投稿すると、「あなたの魅力はAIでは表せない！唯一無二の女性」「最強にして最高です！」「So beautiful！」など、様々な声が寄せられていた。

10月18日は、白のハイレグ水着でポーズを決めるビーチでのセクシーショットを公開しており、この投稿にも、「究極セクシー。超絶大胆!!」「じゅんちゃんパーフェクト！」「WOW SO SEXY！」「Beautiful!!」など、国内外から絶賛する声が数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）