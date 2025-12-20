［地方と女性］はたらく＜１＞

やりがいを持って働きたいと地方で奮闘する女性たちがいる。

「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意識やアンコンシャスバイアス（無意識の偏見）に向き合う女性の姿や企業などの取り組みを通して、どこに住んでいても性別によらず、望むキャリアを築いていくための方策を探る。

同世代の考え知る

「県内の企業を訪ね、同世代と語り合う中で、山梨で働くことに前向きになることができました」。山梨県が主催した高校生、大学生対象のワークショップ「『今』から考えてみよう！ ミライの働き方」に参加した山梨大２年の女性（２０）は、今月１４日に甲府市で開催された成果発表会で笑顔を見せた。

ワークショップは８〜１２月、県内の高校生や大学生に女性が活躍する地元企業を知ってもらおうと行われた。応募した計１０人が参加し、企業訪問や多様性について考えるグループワークなどを行ってきた。

同県で生まれ育った女性は「山梨で働くイメージがつかない。同世代の考えを知りたい」と参加。これまでに計４社を訪ね、両立支援制度やメンター制度など、若手育成の体制が整っていることを知った。

なかでも印象に残ったのは、印刷機器関連の企業の若手女性社員の言葉だ。「働き続けるための制度は整っている。自分に何ができるか、何をやりたいのかを深めればやりがいのある仕事ができる」と激励された。

ワークショップを終え、女性は県内企業に対する見方が変わった。「自分より少し年上の女性が生き生きと働いていて親近感を持てた。今は山梨で何ができるのか、探っていきたいと思っている」

人口流出深刻

地方では若者、特に女性の人口流出が深刻だ。内閣府の「地域の経済２０２３」によると、若年層（１５〜２９歳）の東京圏への転入超過数は２０１５年以降、女性が男性を上回っており、特に東北、北関東、甲信越からの転入が多い。

２５年版男女共同参画白書によると、東京圏外出身で現在東京圏に住む１８〜３９歳の女性が地元を離れた理由（複数回答）は、多い順に「希望する進学先が少なかった」（４２・１％）、「やりたい仕事や就職先が少なかった」（２７・４％）、「地元から離れたかった」（２６・８％）。一方、６２・９％が出身地に「愛着がある」と答えた。

山梨県男女共同参画・多様性推進課長の古屋明子さんは「地元のことをよく知らないまま先入観やイメージで東京に出ていくケースが少なくない。県内にも東京と変わらぬ働きがいのある企業が存在することを知ってもらうことが重要」と、ワークショップの意義を説明する。

高校生と社員語る

同様の取り組みは、他県でも広がる。

福井県は、２年前から県内の女子高校生を対象にしたプロジェクト「ふくいガールズ 未来のテックリーダー」を実施している。夏休みを含む２か月の間に地元の大学、企業でデータ分析やプログラミングを学んだり、東京都内のＩＴ企業を見学したりする。今年は６校から５３人が参加。東京への憧れを強めた生徒がいた一方で、「福井のいい所を改めて知った」という声もあった。

経営者団体の香川県中小企業家同友会は、高校生が企業訪問して経営者や社員と語り合う「共育型インターンシップ（インタビューシップ）」などを行っている。

女性、若者に選ばれる地域づくりについて、国立女性教育会館理事長の萩原なつ子さんは「男女問わず、生き方、働き方の選択肢が多様で、将来への可能性があると感じてもらえることが重要」と指摘。「多様な人材が活躍できる環境を整えるため、性別役割分担意識やジェンダーギャップ、世代間ギャップの解消にも取り組む必要がある」と話している。