◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が20日に行われ、ペアの“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が登場した。

3回転ループやスロー3回転サルコーなどを決めて、リフト技もそつなくこなし、会場からも大きな拍手を浴びた。

SPでは、今季グランプリ（GP）ファイナル優勝の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が貫録の演技で今季ベストの84.91点をマーク。“ゆなすみ”は72.91点で続いた。

18日の前日練習では、スロージャンプの際に長岡が右膝を強打。練習後に予定されていた取材はなくなるアクシデントがあった。その後に行われた開会式と抽選会の後に報道陣の取材に対応。開幕前に不測の事態が生じたが、森口は「絆を見せるとき。息を合わせてやっていけたら」と話していた。

長岡、森口組は9月のミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（北京）で3位となり、五輪代表の1枠を獲得。日本勢は三浦、木原組が3月の世界選手権で1枠を確保していたため、日本史上初めて五輪にペア2組が出場できることになった。