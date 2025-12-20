「ターコイズＳ・Ｇ３」（２０日、中山）」

好位で運んだ５番人気のドロップオブライトが、２４年のＣＢＣ賞以来となる約１年４カ月ぶりの重賞２勝目を達成した。最後の直線は内から伸びた６番人気のリラボニートと、外から強襲した１０番人気のソルトクィーンとの激しい競り合いを制した。２着がそのリラボニートで、３着はソルトクィーン。１番人気のウンブライルは１２着に、２番人気のチェルビアットは１３着に、３番人気のボンドガールは１１着に敗れた。勝ち時計は１分３３秒０（良）。

この勝利でＪＲＡ通算５００勝を達成した松若は「今年中に達成したいと思っていましたし、こんなにいい形で決められて良かったですね」と笑顔。「ゲートの中でゴソゴソしていたのでどうかなと思ったのですが、二の脚でカバーしてくれましたし、いい位置で競馬ができたのが勝因だと思います」と喜びを噛みしめた。

同条件で行われた９月の京成杯ＡＨで２着に敗れており、「頭をよぎりましたが、具合の良さでカバーしてくれましたね。この年で充実していますし、元気なのでまだまだ走れると思います」とさらなる飛躍を期待していた。