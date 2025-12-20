¡ÚÂçÁêËÐ¡Û¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡¡´ÇÈÄÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¡Ö¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬¡¢´ÇÈÄÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Åß½ä¶È¤¬£²£°Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä«·Î¸Å¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÁêËÐ¤ò¼è¤é¤º¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£±Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¸½ºß¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤é¤º¡£ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¾ìÆâ¤Ç¡Ö¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤éÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÂç´Ø¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ë´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£±Ç¯´Ö¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ö£·£µÅÀ¡££¶¾ì½ê¤Î¤¦¤Á£±²ó¤·¤«Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö£±£°£°ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¡ÊÍèÇ¯¤Ï¡Ë¤â¤Ã¤È¤¤¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤ë¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£