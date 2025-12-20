西野カナ、金髪に大胆イメチェン「平成が蘇る」「最強に似合ってる」と反響殺到
【モデルプレス＝2025/12/20】歌手の西野カナが12月18日までに、自身のInstagramを更新。金髪姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳カリスマ歌手「最強に似合う」金髪に大胆イメチェン
12月17日・18日にKアリーナ横浜で開催された「ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”」を終え、「Kアリーナ横浜とライブビューイングに来てくれたみんなありがとう！」と感謝の言葉をつづった西野。赤のオフショルダードレスをはじめ、7種類の華やかな衣装を身にまとったライブ写真を披露した。また、暗髪から金髪にイメージチェンジした姿を公開している。
この投稿に、ファンからは「金髪が似合いすぎる」「衣装がどれも素敵」「平成が蘇る」「最強に似合ってる」「舞台で光ってた」「またライブ行きたい」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳カリスマ歌手「最強に似合う」金髪に大胆イメチェン
◆西野カナ、金髪で魅せるクリスマスライブ
12月17日・18日にKアリーナ横浜で開催された「ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”」を終え、「Kアリーナ横浜とライブビューイングに来てくれたみんなありがとう！」と感謝の言葉をつづった西野。赤のオフショルダードレスをはじめ、7種類の華やかな衣装を身にまとったライブ写真を披露した。また、暗髪から金髪にイメージチェンジした姿を公開している。
◆西野カナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「金髪が似合いすぎる」「衣装がどれも素敵」「平成が蘇る」「最強に似合ってる」「舞台で光ってた」「またライブ行きたい」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】