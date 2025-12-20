＝LOVE山本杏奈、ミニスカ×ロングブーツで美スタイル際立つ「肩出しも可愛い」「脚綺麗」
【モデルプレス＝2025/12/20】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの山本杏奈が12月19日、自身のInstagramを更新。冬のミニスカートコーディネートを披露した。
【写真】イコラブ人気メンバー「スタイル抜群」肩出し＆ミニスカ×ロングブーツコーデ
山本は「寒くてマフラーを巻くのか 肩を出すのか どっちなんでしょう（？）」とつづり、ロングカーディガンから肩をのぞかせ、ミニスカートを合わせたコーディネートを投稿。クリームカラーのニットにミニ丈プリーツスカート、ロングブーツを組み合わせ、美しい脚が際立つコーディネートを公開した。
この投稿に、ファンからは「ミニスカート似合う」「肩出しも可愛い」「真似したい」「ブーツとのバランス完璧」「冬のアイドルって感じで尊い」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「脚綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】イコラブ人気メンバー「スタイル抜群」肩出し＆ミニスカ×ロングブーツコーデ
◆＝LOVE山本杏奈、冬のミニスカ姿披露
山本は「寒くてマフラーを巻くのか 肩を出すのか どっちなんでしょう（？）」とつづり、ロングカーディガンから肩をのぞかせ、ミニスカートを合わせたコーディネートを投稿。クリームカラーのニットにミニ丈プリーツスカート、ロングブーツを組み合わせ、美しい脚が際立つコーディネートを公開した。
◆＝LOVE山本杏奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ミニスカート似合う」「肩出しも可愛い」「真似したい」「ブーツとのバランス完璧」「冬のアイドルって感じで尊い」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「脚綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】