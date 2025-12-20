元おニャン子・渡辺美奈代、息子たちと電車でお出かけ 3ショットに「美男美女親子」「目元が似ている」の声
【モデルプレス＝2025/12/20】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が12月20日、自身のInstagramを更新。息子2人とのお出かけショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「目元が似ている」息子たちと電車でおでかけショット
渡辺は「子供達とお出掛け 電車に乗って目的地に到着」「＃試合観戦」とつづり、長男・愛弥、次男・名月とのお出かけの様子を投稿。家族仲の良さが伝わってくるような、冬の夜を楽しむ3人の姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「仲良し親子で素敵」「息子さんイケメン」「親子で試合観戦いいな」「目元が似ている」「美男美女親子」といった声が上がっている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
