田中みな実、“夫＆息子”との家族写真「これから幸せなことたくさん待ってますね！」
俳優の田中みな実が、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】”家族写真”で笑顔を浮かべる田中みな実
公式SNSは「最終回でやっと本当の“家族”になった本橋家の素敵なオフショット 最終回、まだ見れていない方は配信でぜひ ロスの皆さん!まだおかわりマミーできます」と紹介し、劇中で家族を演じた笠松将、田中みな実、高嶋龍之介の仲良しショットを添えた。
ファンからは「本橋家のオフショットも見せて頂き、ありがとうございます！慎吾さんパパの優しい笑顔にホッとしました 圭吾君もサッカー選手になれるといいね さゆりさんママも綺麗です」「笑顔の家族写真」「本来の家族の形。これから幸せなことたくさん待ってますね！」「素敵な家族ですね 優しいパパとママに戻って圭吾君よかったね。笑顔が1番ですよね」などの声が寄せられている。
