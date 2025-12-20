歌手の和田アキ子（75）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。建てたかったマイホームを「建てなくて良かった」と明かす場面があった。

番組中盤、和田は「お墓の話ってしたっけ？おかんの」と母のお墓の話を切り出した。

アシスタントの垣花正アナウンサーが「いや、初めてだと思います」と応じると、和田は「この間、大阪行った時にお墓参りしたんですけど、母親がもしあった時、父親も、私は弟と“絶対、海の見える小高い丘の上で、景色のいいところに、おかんも働き詰めやったから、親父も、ある意味、働いてたから、そういう時は景色が綺麗なところでゆっくりさしたげよう”とかって、そこへお墓建てようったら、弟から大反対されて」と話した。

弟からは“姉ちゃん、お墓参りって、お墓参りする人がいるからお墓も積んで、そんなん歳とってね、そんなに小高い山の上とかね、丘の上ってどうやって行くの？」と言われたそうで、「今、考えてみたら、腰は悪いわ、膝は悪いわ、股関節悪いのに、確かに。そんなところ行けないもんね」としみじみ。「だから、“家建てたいな”と思ったのも建てなくて良かったし、家の中に階段があるとロフトがあっていいな（っていうのも）、やらなくて良かった。お墓もそうだし」と話した。